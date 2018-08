Napoli | trattativa con il Cagliari per un difensore

De Laurentiis show su Cristiano Ronaldo : la trattativa col Napoli - l’età che avanza ed i rischi per la Juventus : De Laurentiis ha parlato ancora una volta di Cristiano Ronaldo, svelando tutte le sue perplessità in merito all’affare messo a segno dalla Juventus De Laurentiis show su Cristiano Ronaldo, dalla trattativa col Napoli ai rischi per la Juventus nell’acquistare un calciatore in là con gli anni. “Ronaldo ha al suo fianco quello che è forse il più intelligenti dei procuratori sportivi. Ero stato con lui a colazione in ...

Napoli - De Laurentiis : 'Chiesa forse tra un anno. Trattativa con il Psg per Mertens e Cavani? Falso' : Il presidente degli azzurri non si limita a parlare del possibile arrivo del colombiano, ma analizza in esclusiva ai microfoni di Sky Sport tutto il mercato della squadra vice campione d'Italia, ...

CAVANI AL Napoli/ Ultime notizie - De Laurentiis smentisce : “Nessuna trattativa - tutto falso” : Edinson CAVANI al NAPOLI: le Ultime notizie sulla trattative "pazza" emersa nelle Ultime ore. De Laurentiis "spegne" entusiasmo: "mai, Psg chiede 58 milion". Rodrigo possibile alternativa?(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 18:07:00 GMT)

Calciomercato Napoli - per la porta spunta Ochoa. Idea Rodrigo - ma non c'è ancora una trattativa : Tanto lavoro nel ritiro di Dimaro agli ordini di Carlo Ancelotti, ma a tenere banco in casa Napoli sono sempre le questioni legate al Calciomercato. Dopo le parole del presidente De Laurentiis che ha ...

CAVANI AL Napoli / Ultime notizie - il Matador considera il ritorno : ci sarà una trattativa? : CAVANI al NAPOLI, si può: Ultime notizie, il centravanti uruguaiano può dare l'addio al Paris Saint Germain, de Laurentiis prova a fare il colpo per l'attacco(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 11:46:00 GMT)

Cavani Napoli - Ciro Venerato conferma : 'Nessuna trattativa - solo fake news' : ... coinvolgendo ADL, il PSG, Cavani e l'agente e secondo voi nessuno direbbe mezza cosa anche ai media francesi? E' il classico esempio di fake-news, sta inondando anche il calcio dopo la politica. Le ...

Napoli-Parma : possibile scambio che coinvolge Sepe - la trattativa si sblocca : Napoli e Parma lavorano ad uno scambio per concludere il passaggio del portiere Sepe in terra emiliana: tutti i dettagli della trattativa Napoli e Parma sono al lavoro per completare il passaggio in terra emiliana del portiere Sepe. Da tempo si fa un gran parlare di tale trattativa, ma adesso sembra che le parti siano vicinissime. I due club hanno deciso di introdurre nell’affare anche il portiere ducale Frattali, il quale secondo ...

Calciomercato Napoli - la trattativa per Lainer non si sblocca : De Laurentiis ha già trovato l’alternativa : La società del presidente De Laurentiis è stanca di aspettare il Salisburgo per Lainer, così è pronta la prima offerta per Santiago Arias del Psv Il Napoli fa sul serio per Santiago Arias, il club del presidente De Laurentiis ha deciso di non aspettare più il Salisburgo per Lainer, cambiando obiettivo. Si tratta per il colombiano del Psv Eindhoven, già accostato a Inter e Juventus, che qualche settimana fa lo fece arrivare a Torino con un ...

Calciomercato Napoli - Meret sempre più vicino. Ai dettagli la trattativa per Lainer : Il Napoli vuole chiudere l'affare Alex Meret. Dopo la partenza di Pepe Reina, gli azzurri stanno ancora cercando un primo portiere per la prossima stagione. Il giovane dell'Udinese - titolare nella ...

Juventus - sbarca Cancelo. Napoli - trattativa a oltranza per Meret : Il Napoli ora ha fretta. In settimana, Aurelio De Laurentiis vuole chiudere l'affare Meret impostato con l'Udinese sulla base di 25 milioni di euro più i bonus. L'ostacolo in questo momento è ...

Calciomercato Napoli - agente Meret su trattativa e futuro : Per adesso la squadra che ha dimostrato più convinzione è il Napoli - sottolinea a 'Rai Sport' - Dal punto di vista tecnico sarebbe una delle soluzioni migliori per il calciatore, che in quel di ...

Calciomercato Udinese - trattativa con il Napoli e doppio innesto in entrata : Calciomercato Udinese – Sono ore calde in casa Udinese, dopo l’annuncio di Velázquez come nuovo allenatore bianconero, il club è al lavoro per preparare la prossima stagione. trattativa con il Napoli per il portiere Meret, gli azzurri sono pronti a puntare sull’estremo difensore ma l’ostacolo principale al momento è rappresentato dal valore del cartellino, 25 milioni di euro. Il club bianconero ha individuato un eventuale ...

Manchester City-Napoli - in dirittura la trattativa per Jorginho : le cifre dell’operazione : Il club di De Laurentiis e la società inglese hanno ormai definito il passaggio di Jorginho in Premier, ecco le cifre dell’operazione E’ ormai arrivata ai titoli di coda la trattativa per il trasferimento di Jorginho dal Napoli al Manchester City, club che ha ormai in pugno il centrocampista italo-brasiliano. Tutto fatto tra le parti, con i ‘citizens’ che verseranno nelle casse del club di De Laurentiis 49 milioni di euro ...

Napoli - Lobotka 'Siamo in trattativa - mi piacerebbe giocare con Hamsik' : Napoli - In casa Napoli prosegue la caccia ai rinforzi per consegnare a Carlo Ancelotti una squadra competitiva. Dopo l'arrivo in avanti di Verdi dal Bologna, il ds Giuntoli punta a rafforzare il ...