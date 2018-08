Napoli | Ochoa spinge per arrivare alla corte di Ancelotti

Napoli : Arias esclude Ochoa - visite mediche per Sabaly : Sempre secondo la Gazzetta dello Sport , col Napoli e soprattutto col presidente De Laurentiis andrà pattuita la strategia sulla clausola perché il club azzurro potrebbe anche non concedere più ai ...

Stampa messicana - offerta del Napoli per portiere Ochoa : Il portiere del Messico, Guillermo Ochoa, molto probabilmente cambierà maglia nella prossima stagione, lasciando i belgi dello Standard Liegi. Il portiere di Guadalajara non ha ancora svelato il suo futuro per la prossima stagione, ma il Napoli, secondo quanto riporta la Stampa messicana come il Meridiano e Record, ha già espresso il desiderio di acquistarlo e avrebbero presentato un’offerta allo Standard Liegi di circa 4 milioni di ...

Ochoa e Sabaly al Napoli : l’annuncio di De Laurentiis : De Laurentiis ha piazzato il doppio acquisto di Ochoa e Sabaly, il Napoli avrà dunque un altro portiere dopo l’infortunio di Meret “E’ vero, possono arrivare Ochoa e Sabaly“. Lo dice il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis in merito al mercato del club azzurro. “Abbiamo questo problema degli extracomunitari -aggiunge il presidente del Napoli dal ritiro di Dimaro-. Se dobbiamo difendere la porta con un ...

Napoli - c’è l’offerta per Guillermo Ochoa : Guillermo Ochoa potrebbe essere il nuovo portiere del Napoli, dopo l’infortunio di Meret serve un innesto nel ruolo Il portiere del Messico, Guillermo Ochoa, molto probabilmente cambierà maglia nella prossima stagione, lasciando i belgi dello Standard Liegi. Il portiere di Guadalajara non ha ancora svelato il suo futuro per la prossima stagione, ma il Napoli, secondo quanto riporta la stampa messicana come il Meridiano e Record, ha ...

Dal Messico : 'Napoli - c'è l'offerta ufficiale per Ochoa' : ROMA - Secondo i messicani il Napoli ha scelto Guillermo, detto Memo, Ochoa . Il portiere dello Standard Liegi avrebbe battuto la concorrenza di Bardi e sarebbe pronto a vestire la maglia azzurra. Lo ...

Calciomercato Napoli - per la porta spunta Ochoa. Idea Rodrigo - ma non c'è ancora una trattativa : Tanto lavoro nel ritiro di Dimaro agli ordini di Carlo Ancelotti, ma a tenere banco in casa Napoli sono sempre le questioni legate al Calciomercato. Dopo le parole del presidente De Laurentiis che ha ...