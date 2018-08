Napoli | matrimonio finisce in tragedia | un invitato si sente male e muore

Blastingnews

(Di giovedì 2 agosto 2018) Doveva essere il giorno più bello della loro vita per una coppia di sposi di Boscotrecase, in provincia di, invece si è trasformato in un'autentica. Un uomo originario di Afragolaha perso la vita, in to ad un malore. Il tutto è avvenuto durante la cerimonia di festeggiamenti di un, a cui la vittima era invitata, in un rinomato ristorante all’ombra del Vesuvio VIDEO. L'anziano sessantanovenne, durante il banchetto nuziale, ha accusato intensi dolori all'altezza del petto e subito dopo si è accasciato al suolo. L'uomo è stato prontamente soccorso dagli altri invitati, tra lo stupore generale e lo sgomento di tutti i presenti e della coppia di neo sposi. Le sue condizioni di salute sono apparse sin dal primo momento estremamente critiche. Il dramma è avvenuto nella giornata di ieri, 31 luglio 2018. Naturalmente, in to al terribile avvenimento, ...