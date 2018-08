Napoli | Grassi verso il Parma

Napoli - è corsa a due per Grassi : Il centrocampista del Napoli Alberto Grassi resta la prima scelta della Spal per la mediana, anche se c'è da battere la concorrenza del club spagnolo del Leganes , come scrive La Gazzetta dello Sport .

Grassi saluta Napoli : le novità su futuro del centrocampista : Grassi lascia il Napoli su suggerimento di Carlo Ancelotti, il centrocampista volerà più a Nord per giocare sempre in Serie A nella prossima annata Alberto Grassi si appresta a lasciare il Napoli. Il calciatore ha ricevuto il benservito da Ancelotti, come svelato dal suo agente: “Ho parlato col mister, è giusto che Alberto vada via per giocare con continuità, anche se Ancelotti è diverso da Sarri e userà tutta la rosa a sua ...

Napoli - tanti estimatori per Grassi : cinque club italiani e tre stranieri : Alberto Grassi, centrocampista del Napoli , ha vari estimatori, come sottolinea il Corriere dello Sport: 'Tutti lo vogliono, ma poi qualcuno se lo 'piglierà'? Se dovessimo fornire una risposta preliminare in base all'interesse che lo circonda, oramai da qualche mese,, dovremmo concordare per uno ...

Napoli - la Spal prepara 10 milioni per Grassi : Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport la Spal starebbe pensando ad offrire tra i 9 e i 10 milioni di euro per Alberto Grassi , centrocampista del Napoli . Gli estensi vorrebbero prendere il classe '95 a titolo definitivo, lasciando ...

Napoli-Gozzano 4-0 : gran gol di Fabian Ruiz - poi Grassi - Verdi e Ounas : "Ruiz, Ruiz": i duemila spettatori, tutto esaurito, stanno in piedi ad applaudire e incitare il nuovo idolo. Lo spagnolo Fabian Ruiz inaugura col primo gol la stagione del Napoli. Inizio della partita ...

Napoli-Gozzano 2-0 in diretta : risultato live. Apre Fabián Ruiz - bis di Grassi : TABELLINO Napoli, 4-3-3, : Karnezis, 46' Contini,; Hysaj, Albiol, 46' Tonelli, , Maksimovic, Luperto; Fabian, 46' Grassi,, Hamsik, 46' Diawara,, Rog, 46' Allan,; Callejon, 46' Ounas,, Inglese, 46' ...

Diretta/ Napoli Gozzano (risultato live 2-0) streaming video e tv : raddoppio di Grassi! (amichevole) : Diretta Napoli Gozzano info streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della prima amichevole partenopea a Carciato (oggi 14 luglio)(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 18:52:00 GMT)

Napoli - Grassi vicino al Cagliari : Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport Alberto Grassi , centrocampista del Napoli , sarebbe sempre più vicino al Cagliari . I sardi lo acquisterebbero per 10 milioni di euro, con i partenopei che si riserverebbero il diritto di ...

Il Napoli punta - ancora - su Grassi : un'arma per l'acquisto di Lainer? : Cinquecentomila euro di controriscatto versati alla Spal. Così il Napoli ha riportato momentaneamente in azzurro Alberto Grassi, centrocampista che Giuntoli prese dall'Atalanta nel primo anno dell'era ...

Cagliari - è feeling col Napoli : sardi su Grassi e Tonelli : Il Cagliari torna alla bottega del Napoli. Evidentemente tra i due club c'è feeling.Tra Tommaso Giulini numero uno dei sardi e Aurelio De Laurentiis dominus dei partenopei il rapporto sembra essere ...