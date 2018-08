Napoli-Darmian | Prove di accordo tra le parti

Calciomercato Napoli - si cerca l'accordo con Darmian : le alternative : Regalare a Carlo Ancelotti un terzino forte e affidabile, questo l'obiettivo numero uno del Napoli sul mercato. Continua a muoversi la società del presidente Aurelio De Laurentiis, sempre alla ricerca ...

Intrigo Napoli : Darmian si può - ma decide Mourinho : ... perché in questo pazzo, pazzo mercato, ciò che vale adesso verrà bruciato tra un battito di ciglia: è un lento, ossessionante eppur placido volteggiare, sulle corsie di mezza Europa, di mezzo Mondo?,...

Calciomercato Napoli - in agenda un contatto con l'entourage di Darmian : Henrichs in stand-by : Se l' Inter ha trovato in Vrsaljko la soluzione al problema terzino, il Napoli continua a scandagliare il mercato per risolverlo a sua volta. Perso Arias , sempre più vicino all' Atletico Madrid , il ...

Napoli - De Laurentiis 'Per Darmian serve l ok di Mourinho' : DIMARO FOLGARIDA - Il lungo ritiro del Napoli in Val di Sole è finito, al termine di tre settimane di lavoro molto intense e dopo il trittico di amichevoli con Gozzano , Carpi e Chievo , che hanno ...

Calciomercato Napoli - si avvicina il colpo Darmian : l’annuncio di De Laurentiis : Calciomercato Napoli – “Darmian si avvicina ma serve l’ok di Mourinho”. Così il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis sul possibile approdo del terzino del Manchester United alla corte di Carlo Ancelotti: “Per Rog ho ricevuto un’offerta importante e l’ho rifiutata ma mai dire mai: è arrivata un’offerta importante che può essere migliorata -aggiunge il numero uno del Napoli nella rubrica ...

Darmian al Napoli? Ultime notizie: De Laurentiis punta su Matteo, ma solo in prestito, formula che non piace al Manchester United. Si annunciano tempi lunghi

Darmian al Napoli? Ultime notizie, De Laurentiis: "Ho chiesto il terzino al Manchester United". Gli azzurri potrebbero superare Inter e Juventus nella corsa al difensore della nazionale.

Napoli - De Laurentiis : "Ho chiesto Darmian. Coppa Italia - Lega incapace" : Aurelio De Laurentiis torna a fare il punto sul mercato. Il presidente del Napoli, nel consueto appuntamento con Radio Kiss Kiss , ha infatti svelato alcune delle strategie e dei nomi che il club ...