Napoli | Ancelotti convoca 26 giocatori per la tournée europea

Messi - entro il 2020 può arrivare in Italia : Inter in pole ma occhio al Napoli di Ancelotti : Il calciomercato non è solo il presente, ma anche il futuro. Si pianifica, si sogna, anche a lungo termine. Dopo l’arrivo di Cristiano Ronaldo in Italia in molti sperano che, negli anni a venire, possa sbarcare in Serie A anche Leo Messi. Stando alle quote l’asso argentino potrebbe raggiungere Pep Guardiola, suo mentore, al Manchester City: un suo passaggio ai Citizens entro il 2019 – riporta l’agenzia Agimeg ...

Napoli - Ochoa spinge per arrivare alla corte di Ancelotti : Ecco perché secondo la Gazzetta dello Sport va presa in seria considerazione la candidatura di Kevin Malcuit del Lille: costa poco meno di 10 milioni, ha un ingaggio accessibile e tanta voglia di ...

Bagni : 'Ancelotti grande tecnico - ma i tifosi del Napoli volevano un colpo per sentirsi alla pari di Juve - Inter e Roma' : Intervenuto ai microfoni di RMC Sport, Salvatore Bagni ha parlato del mercato del Napoli spiegando come i tifosi azzurri si aspettassero un colpo da De Laurentiis, un regalo per potersi sentire al pari di Roma e Juventus. 'Ancelotti?...

Zielinski : “Napoli da scudetto e Ancelotti è il nostro Ronaldo” : “Il Napoli è da scudetto. Sono sicuro che se lottiamo come sappiamo possiamo arrivare fino in fondo, anche perché abbiamo un allenatore forte e vincente come Carlo Ancelotti: lui è il nostro Cristiano Ronaldo”. Il centrocampista del Napoli Piotr Zielinski è ottimista sulle possibilità degli azzurri di vincere il campionato malgrado la Juventus si sia rinforzata con il 5 volte pallone d’oro Cristiano Ronaldo. ...

Napoli - Inglese : 'Ancelotti è umilissimo. Al Chievo dovevo lottare - ora...' : Roberto Inglese , attaccante del Napoli , parla a Sky Sport di questa sua nuova avventura azzurra: 'Venivo da una realtà come quella del Chievo, che metteva tutto sulla lotta, mi devo inserire in un contesto tecnico importante in cui tutti giocano la ...

Napoli - l’agente di Hamsik : “Ancelotti decisivo - con Sarri aveva perso entusiasmo” : “Il nuovo ruolo da regista? Hamsik si è adattato molto più velocemente di quanto si aspettava, dopotutto lui è un top player e quelli come lui subito si adattano. Grazie ad Ancelotti ha ritrovato quell’entusiasmo che Marek aveva perso negli ultimi mesi”. Così Martin Petras, membro dell’entourage di Marek Hamsik, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. “In cosa deve migliorare? ...

Napoli - niente Arias : ecco il terzino per Ancelotti e non solo… : Napoli pronto ad ufficializzare due colpi in entrata, il presidente De Laurentiis puntella la rosa di mister Carlo Ancelotti Il Napoli sta per risolvere due problemi in un colpo solo: quello del terzino destro e quello degli extracomunitari in rosa. Sì perchè nelle ultime ore è sorto un problema in merito al colombiano Arias, prenderlo vorrebbe dire rinunciare ad Ochoa per effetto della ‘questione’ extracomunitari. Dunque De ...

Napoli - Verdi illumina la scena : show della squadra di Ancelotti contro il Chievo : Il Napoli vince anche la terza amichevole in Trentino e stavolta il test è più probante considerando il valore dell’avversario, rappresentando il Chievo una sorta di anticipo di Serie A per gli azzurri. Uno splendido gol di Verdi illumina subito la scena: tiro al volo di destro preciso e potente su lancio delizioso di Insigne. Poi Napoli sempre padrone del campo fino alla secoda rete di Tonelli che, entrato da poco nel finale, dà ...

Napoli-Chievo | Segui la diretta Ancelotti in cerca di conferme : Il Napoli torna in campo contro il Chievo, nell'ultimo test italiano dell'estate, prima delle trasferte internazionali di agosto contro il Liverpool, Dortmund e Wolfsburg. Allo stadio...