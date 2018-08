Napoli | allarme omofobia in ospedale | ' L' Ordine degli psicologi | faccia chiarezza'

Allarme infezioni sessuali a Napoli/ Hiv in forte aumento fra i giovani : “Troppi rapporti occasionali” : Allarme infezioni sessuali a Napoli. Hiv in forte aumento in un solo anno: “Troppi rapporti sessuali occasionali da parte dei giovani". L'esperto preoccupato dalla situazione(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 14:49:00 GMT)

Sesso - l’allarme : a Napoli boom di infezioni tra i giovani : infezioni sessualmente trasmissibili in aumento fra gli adolescenti a Napoli. L’allarme arriva da Fabrizio Iacono, docente di urologia e andrologo dell’Azienda universitaria Federico II di Napoli, che evidenzia come negli ultimi anni si sia assistito a “un aumento esponenziale” di questi disturbi. A favorire l’abbassamento della guardia è l’asintomaticità di molte di queste infezioni, un fatto che ...

È allarme sesso a Napoli : boom di infezioni tra i giovani : infezioni sessualmente trasmissibili in aumento fra gli adolescenti a Napoli. L'allarme arriva da Fabrizio Iacono, docente di urologia e andrologo dell'Azienda universitaria Federico II di...

Allarme terrorismo - espulso tunisino rintracciato a Napoli : 'Faceva proseliti' : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha espulso oggi, per motivi di sicurezza dello Stato, un 31enne tunisino ritenuto 'pericoloso per la sua contiguità ad ambienti dell'estremismo islamico'. ...

Napoli - crepe sul cavalcavia di via Cinthia : i residenti lanciano l'allarme : crepe ed avvallamenti sul ponte di via Cinthia, mettono in allarme i residenti e i cittadini tra Fuorigrotta e Pianura. Proprio la strada sopraelevata che sovrasta il raccordo di Soccavo per poi ...

Napoli - INCENDIO RIFIUTI A S. VITALIANO : ALLARME DIOSSINA/Ultime notizie video - Bonavitacola : Ringrazio i Vvf" : NAPOLI, INCENDIO in deposito ecoballe: ministro Costa attiva carabinieri del Noe. Ultime notizie video: colonna di fumo alta fino a 30 metri. Circa 50 vigili del fuoco impegnati(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 23:54:00 GMT)

Napoli - incendio di rifiuti a San Vitaliano : allarme diossina/ Ultime notizie video : prime ipotesi sulle cause : Napoli, incendio in deposito ecoballe: ministro Costa attiva carabinieri del Noe. Ultime notizie video: colonna di fumo alta fino a 30 metri. Circa 50 vigili del fuoco impegnati(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 20:19:00 GMT)

Napoli - allarme Ghoulam : il ginocchio si è gonfiato : Napoli - A Napoli scatta l'allarme Ghoulam . L'algerino ha contattato il club azzurro da Miami, dove è in vacanza, per avvisare di un fastidio al ginocchio sinistro che nei giorni scorsi si è anche ...

Napoli - scatta l’allarme Albiol : il Villarreal pronto a pagare la (irrisoria) clausola del difensore spagnolo : Il club spagnolo ha aperto alla possibilità di pagare la clausola di Raul Albiol, strappando dunque il giocatore al Napoli Il Napoli rischia di perdere Raul Albiol, il difensore spagnolo infatti è entrato nel mirino del Villarreal. Il club spagnolo vorrebbe pagare la clausola in scadenza il prossimo 30 giugno e che ammonta a poco meno di sei milioni di euro, una cifra irrisoria visto il rendimento tenuto dal difensore centrale nel corso della ...

Allarme vacanze - gli ospedali di Napoli rischiano di svuotarsi di medici : “Pazienti a rischio abbandono - timore per un disastro assistenziale” : “Siamo molto preoccupati per le condizioni di tutti gli ospedali del centro storico di Napoli, per l’abbandono che si prospetta nel corso dell’estate a causa dei piani ferie che sguarniranno ancor più organici già molto risicati“. E’ un vero e proprio “Allarme vacanze” quello lanciato dai medici di medicina generale della Fimmg Napoli, preoccupati per l’assistenza ai cittadini nel mese di agosto. “Le notizie che ci arrivano dal ...