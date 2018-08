Nadia Toffa | gli ultimi aggiornamenti sul suo stato di salute | potrebbe tornare presto in

Nadia Toffa su Instagram : "Ci vediamo a settembre con Le Iene" : Nuovo post con al collo una sciarpina fluo. "Pronta per uscire". E dà l'annuncio del suo ritorno in tv

Nadia Toffa e l'annuncio su Instagram : "Ci vediamo a settembre" : Nadia Toffa annuncia su Instagram che a settembre tornerà alle Iene. La conduttrice ha così risposto ai commenti dei fan sotto a un suo post su Instagram che la ritrae con una bandana in testa nera e un foulard giallo fluo."Pronta per uscire! Voi che fate? Io cenetta", ha scritto nella didascalia della foto. Diversi i commenti degli utenti. "Forza guerriera, sei bella e forte", scrive qualcuno riferendosi al cancro che ha colpito la 39enne ...

Nadia Toffa E LA “RAVIOLATA” SPECIALE/ Ai fan : “Vi auguro una domenica ricca di allegria e semplicità” : NADIA TOFFA, Nicola Savino rivela: “Da lei ho avuto la più grande lezione di vita”. Le ultime notizie sull'inviata e conduttrice de Le Iene, tornata sui social(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 17:32:00 GMT)