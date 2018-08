Musei | non solo gratis

Anche al direttore degli Uffizi non piacciono le domeniche gratis ai Musei : Ha detto che era un progetto con buone intenzioni che è diventato «una specie di speculazione che non ha alcun senso sociale» The post Anche al direttore degli Uffizi non piacciono le domeniche gratis ai musei appeared first on Il Post.

Musei - Bonisoli ha ragione. Eliminare le domeniche gratis non è solo una questione di soldi : “Penso ad esempio a Pompei: chi ci va a novembre? Magari la prima o tutte le domeniche di quel mese si può aprire gratis perché non c’è tanta gente. Il problema è quando si viene costretti dal ministero ad aprire la prima domenica di agosto, con migliaia di turisti stranieri che arrivano e pensano che gli italiani sono pazzi perché li fanno entrare gratis”. Il ministro Alberto Bonisoli sembra proprio che abbia deciso. La gratuità di Musei, siti ...

Musei - Franceschini non ci sta : 'Sbagliato abolire le domeniche gratis' : Rinunciarci solo per marcare una discontinuità politica è un errore grave e per questo chiedo al governo e al ministro Bonisoli di ripensarci'. L'ex titolare dei Beni culturali non ci sta e contesta ...

Aperti agli stranieri - «sbagliano» le superiori e non vanno nei Musei. Ecco gli studenti medi : E poi ci sono due elementi inaspettati: «I ragazzi non fanno sport fuori da scuola e non sono mai andati in un museo con i genitori, dato impressionante per una città come Bologna, da sempre molto ...