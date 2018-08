Mura | il grillino passa al Misto e si aumenta lo stipendio

Andrea Mura - il grillino da vergogna assoluta : mai visto in Parlamento - dove se la spassa con i vostri soldi : Intervista da La nuova Sardegna, Mura senza un briciolo di pudore si è difeso: 'L'attività politica non si svolge solo in Parlamento . Si può svolgere anche una barca. Io l'ho detto fin dall'inizio, ...

Andrea Mura - il grillino assenteista : "Faccio politica in barca" : Ha il 96% delle assenze i parlamento. E se ne vanta pure. Andrea Mura, velista di professione nonché deputato del Movimento 5 Stelle, si è infatti inventato la figura del "deputato testimonial". A Roma va solo una volta durante la settimana mentre per il resto del tempo, come ha ammesso lui stesso in una intervista alla Nuova Sardegna, "fa politica in barca".A puntare il dito contro Mura è stato il deputato di Forza Italia Ugo Cappellacci che ...