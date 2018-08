romadailynews

: Municipio X: Musica nel Chiostro dal 9 al 12 agosto: #Roma – “Musica nel Chiostro” è il… - romadailynews : Municipio X: Musica nel Chiostro dal 9 al 12 agosto: #Roma – “Musica nel Chiostro” è il… - GazzettaSalerno : Da Sant’Elia all’Alba del Paesaggio, 4 giorni di arte, cultura, musica e tradizione a Postiglione.… - GazzettaSalerno : Torna la musica dal vivo a Largo Solaio dei Pastai a Minori. -

(Di giovedì 2 agosto 2018) Roma – “nel” è il titolo della rassegna di quattro concerti ospitata daldel Palazzo del Governatorato, dal 9 al 12. Anche in questo caso, come per “Festival Cultura senza limiti”, l’iniziativa è da inserire nell’elenco stilato a seguito dei bandi “Un mare di idee:Ostiadamare”, predisposti per l’estate e beneficia del gratuito patrocinio delX. Le quattro performance si devono ad ArgillaTeatri, associazione di volontariato culturale, nata nel 1990 e che oggi, nello specifico, si occupa di progetti dedicati all’educazione, alla scuola, al disagio, alla tutela del patrimonio librario e tanto altro. “Abbiamo immaginato questi concerti come delle vere e proprie dediche alle creature marine che contraddistinguono Ostia sia nella sua storia antica sia nella sua contemporaneità – afferma Ivan Vincenzo Cozzi, regista delle quattro serate e ...