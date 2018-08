Multa da 300 mila euro ad Amazon per ' attività postali senza autorizzazione'

Amazon è un operatore postale : Multa da 300mila euro in Italia : Consegne per Amazon (Bartek Sadowski/Bloomberg) Amazon si comporta come un operatore postale. Ma senza avere l’autorizzazione per farlo in Italia. L’Autorità garante per le comunicazioni (Agcom) aveva avvertito il colosso dell’ecommerce lo scorso dicembre: quello che fa non poteva essere considerato solo logistica. E ora, dopo mesi di indagini, scatta la multa: 300mila euro complessivi per avere fatto da postino senza i titoli ...