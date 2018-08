MotoGP | Rossi | ' Ci serve velocità' Marquez | ' Il Mondiale è lungo'

MotoGP Brno - Rossi : «Soddisfatto da questa prima metà di stagione» : Brno - Dopo la pausa estiva, il Motomondiale riparte da Brno con la conferenza stampa dei piloti che correranno il Gran Premio della Repubblica Ceca. In primo piano Valentino Rossi, per ora secondo in ...

MotoGP - Valentino Rossi a caccia della prima vittoria in stagione : “piccoli passi avanti - ma…” : Il pilota della Yamaha è intervenuto in conferenza stampa, esprimendo le proprie sensazioni alla vigilia del week-end di Brno Pausa estiva andata in archivio, si torna in pista per la seconda parte della stagione di MotoGp. Il Gp di Brno riapre la caccia al titolo mondiale, con Marc Marquez che guida la classifica piloti con 46 punti di vantaggio su Valentino Rossi. AFP/LaPresse Manca ancora la vittoria al Dottore in questo campionato, una ...

MotoGP – Marquez - Dovizioso e Rossi nel mirino di Lorenzo! Jorge a viso aperto sui suoi rivali : “Valentino? Un Peter Pan” : Jorge Lorenzo concede un’intervista in cui parla dell’antagonismo con Valentino Rossi ed Andrea Dovizioso e della sua esperienza (che si concluderà a fine stagione) alla Ducati Jorge Lorenzo. Un pilota severo, polemico e riservato. Criticato in Italia per l’antagonismo con Valentino Rossi, amato per la sua guida grintosa e unica. Lorenzo ha deciso di raccontarsi in una lunga intervista al ‘Corriere della Sera‘ ...

MotoGP – Valentino Rossi fa il pieno di energie con i giovani del Master Camp : “mi sono divertito con loro” : Valentino Rossi con i giovani del Master Camp Yamaha alla vigilia del Gp di Brno: ecco come il Dottore ha fatto il pieno di energie Giornate ricche di movimento per Valentino Rossi, a pochi giorni dal ritorno in pista, per il Gp della Repubblica Ceca, con i giovani della quinta edizione di Yamaha VR46 Master Camp. Cory Ventura, Jackson Blackmon, Eliton Kawakami, Bruno César e Keminth Kubo hanno passato quattro intensi giorni tra il Ranch ...

MotoGP - i precedenti di Valentino Rossi nel GP della Repubblica Ceca. 14 podi - e 7 successi a Brno! : Dopo la (breve) pausa estiva, torna il Mondiale MotoGP 2018, con il classico appuntamento di inizio agosto in quel di Brno, in Repubblica Ceca. La classe regina è pronta per la seconda parte della sua annata, con Marc Marquez che proverà a chiudere i conti nel più breve tempo possibile, per centrare il suo ennesimo titolo iridato. L’unico che, al momento. può ancora insidiarlo (almeno sulla carta) è Valentino Rossi, che accusa 46 punti (un ...