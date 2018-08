MotoGP | Marquez | Possiamo ancora migliorare | ma occhio alle Yamaha

MotoGP - Marquez consapevole delle sue qualità - ma con un occhio alle Yamaha : 'migliorano ogni gara' : Nella conferenza stampa pre-weekend ad esprimere le sue impressioni sul prossimo appuntamento del Motomondiale il campione del mondo in carica e leader della classifica piloti, Marc Marquez . Il ...

MotoGP – Marquez consapevole delle sue qualità - ma con un occhio alle Yamaha : “migliorano ogni gara” : Marc Marquez svela le sue impressioni prima del Gp di Repubblica Ceca, le parole dello spagnolo dopo la pausa estiva ed in vista della gara di domenica Dopo la pausa estiva di appena due settimane, il Motomondiale torna a dare spettacolo sulla pista di Brno questo weekend. Il decimo round del campionato mondiale di MotoGp segna il giro di boa della stagione e rappresenta perciò un crocevia importante per l’assegnazione del titolo ...

MotoGP - GP Repubblica Ceca 2018 : si riparte da Brno. È ancora caccia a Marc Marquez : La F1 va in vacanza, il Motomondiale ritorna. In un simbolico passaggio di testimone, le moto tornano ad essere protagoniste proprio nella settimana in cui le monoposto vanno in vacanza. La MotoGP riparte da Brno, dal GP della Repubblica Ceca. Ci siamo lasciati con le due vittorie consecutive di Marc Marquez, ad Assen e al Sachsenring, grazie alle quali lo spagnolo ha allungato in testa alla classifica portando a 46 punti il suo vantaggio su ...

MotoGP - GP Repubblica Ceca : Marquez - niente cali di tensione : Lo stress da rientro non sembra colpire Marc Marquez: da quando è in MotoGP il pilota spagnolo ha vinto in 4 occasioni su 5 sia la gara precedente la pausa estiva che quella successiva, a ...

MotoGP – Marquez - Dovizioso e Rossi nel mirino di Lorenzo! Jorge a viso aperto sui suoi rivali : “Valentino? Un Peter Pan” : Jorge Lorenzo concede un’intervista in cui parla dell’antagonismo con Valentino Rossi ed Andrea Dovizioso e della sua esperienza (che si concluderà a fine stagione) alla Ducati Jorge Lorenzo. Un pilota severo, polemico e riservato. Criticato in Italia per l’antagonismo con Valentino Rossi, amato per la sua guida grintosa e unica. Lorenzo ha deciso di raccontarsi in una lunga intervista al ‘Corriere della Sera‘ ...

MotoGP Honda - Marquez : «L'obiettivo è cercare di vincere la gara» : ROMA - Alla vigilia del weekend di gara a Brno, Marc Marquez è come tradizione particolarmente carico: ' Arriviamo a Brno dopo due gare vinte, molto diverse: una battaglia a tutto campo ad Assen, ed ...

MotoGP Repubblica Ceca. Marquez : 'Non penso al vantaggio in classifica. A Brno per vincere' : 100 gare in top class, 40 vittorie, 70 podi, 48 pole positions, 42 giri veloci e 4 titoli mondiali con tanto di record come il più giovane di sempre. Con questi numeri e con la testa della classifica ...

MotoGP - Marquez : "A Brno nessun calcolo - i rivali corrono" : Il Motomondiale e la caccia a Marc Marquez ripartono da Brno. A tre settimane dal GP di Germania sono 46 i punti che dividono il leader iridato spagnolo della Honda da Valentino Rossi, il più vicino ...

MotoGP – Marquez resetta tutto in vista di Brno : “è come se fossimo tutti a zero punti” : Parte giovedì, con la conferenza stampa piloti, il weekend del Gp della Repubblica Ceca: il mondo a due ruote torna protagonista e lo fa a Brno dopo poco più di due settimane di stop. Marquez comanda la classifica piloti e, reduce dalla vittoria in Germania, vorrà sicuramente continuare a far bene nella seconda parte di stagione, decisiva, che sta iniziando. AFP/LaPresse “Abbiamo fatto un buon test a Brno e arriviamo da vittorie in ...

MotoGP Honda - Marquez : «Non dobbiamo commettere l'errore di rilassarci» : TORINO - Il Mondiale sbarcherà a Brno per il GP della Repubblica Ceca nel fine settimana. Dall'alto dei suoi 46 punti di vantaggio su Rossi, Marc Marquez non si sente ancora al sicuro e in un'...

MotoGP - GP Repubblica Ceca 2018 : la ricorsa di Valentino Rossi riprende da Brno. Marc Marquez sarà battibile? : Dove eravamo rimasti? Marc Marquez trionfante per la quinta volta in stagione sul tracciato del Sachsenring (Germania). Il campione del mondo ha suonato la sua nona sinfonia sul tracciato tedesco, allungando la striscia vittoriosa sulla pista teutonica ed imponendo la legge del più forte: pole position e vittoria regale. Un successo che ha rafforzato la posizione in vetta alla classifica generale dello spagnolo: 46 punti di vantaggio su ...

MotoGP Yamaha - Meregalli : «Bisogna mettere pressione a Marquez» : ROMA - Alla Yamaha la vittoria manca ormai da più di un anno, ma ultimamente sembra che le cose siano migliorate, visto che i due piloti sono riusciti a trovare il podio con continuità e al ...

MotoGP Ducati - Dovizioso : «Marquez ha creato un grande gap» : TORINO - Per Andrea Dovizioso la prima parte di campionato non è certo stata come se l'era immaginata. Il vice campione del mondo dopo una prima gara vincente è sempre stato costretto ad inseguire il rivale Marc Marquez che ora è molto distante in classifica. Ne è consapevole lo stesso pilota della Ducati che ad Autosport ...

MotoGP - per Stoner Marquez cade troppo : TORINO - Nel weekend della WDW a Misano ha parlato della stagione uno dei protagonisti del recente passato con la Ducati, Casey Stoner. L'australiano ha parlato del suo legame con la moto italiana e ...