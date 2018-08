MotoGP | Lorenzo attacca Dovizioso | “Mi vuole destabilizzare” Il forlivese risponde | “E’

MotoGP - Lorenzo viaggia con la fantasia e spera in una grande doppietta : “possiamo vincere a Brno e Austria” : Jorge Lorenzo svela le sue impressioni prima del Gp di Repubblica Ceca, le parole dello spagnolo dopo la pausa estiva ed in vista della gara di domenica Dopo la pausa estiva di appena due settimane, il Motomondiale torna a dare spettacolo sulla pista di Brno questo weekend. Il decimo round del campionato mondiale di MotoGp segna il giro di boa della stagione e rappresenta perciò un crocevia importante per l’assegnazione del titolo ...

MotoGP - GP Brno. Dovi : "Non siamo ancora al top". Lorenzo : "Ci divertiremo a Brno" : Pausa estiva "intensa" per i piloti Ducati che hanno partecipato alla decima edizione del World Ducati Week sul tracciato di Misano. Al sabato, per loro anche la Race of Champions in sella alla ...

MotoGP - Lorenzo e quel feeling con la pista di Brno : “mi sento a mio agio - saremo forti fin dal venerdì” : Il pilota spagnolo ha svelato di avere un particolare feeling con la pista di Brno, promettendo ai tifosi della Ducati di lottare per le posizioni di vertice fin dal venerdì Tre settimane dopo la gara del Sachsenring, il Ducati Team arriva a Brno in Repubblica Ceca per il decimo round e il giro di boa della stagione 2018. / AFP PHOTO / LLUIS GENE Dopo aver partecipato alla decima edizione del World Ducati Week, che si è svolta lo scorso ...

MotoGP – Marquez - Dovizioso e Rossi nel mirino di Lorenzo! Jorge a viso aperto sui suoi rivali : “Valentino? Un Peter Pan” : Jorge Lorenzo concede un’intervista in cui parla dell’antagonismo con Valentino Rossi ed Andrea Dovizioso e della sua esperienza (che si concluderà a fine stagione) alla Ducati Jorge Lorenzo. Un pilota severo, polemico e riservato. Criticato in Italia per l’antagonismo con Valentino Rossi, amato per la sua guida grintosa e unica. Lorenzo ha deciso di raccontarsi in una lunga intervista al ‘Corriere della Sera‘ ...

MotoGP – Dal futuro di Pedrosa al potenziale di Lorenzo - Puig sincero : “Ducati? Non mi interessa cosa pensassero” : Alberto Puig e il futuro della Honda: dall’idea di Pedrosa tester alle ambizioni con Jorge Lorenzo Ancora una settimana di vacanza per i piloti della MotoGp: il mondo a due ruote tornerà protagonista ad agosto per un mese di fuoco. Una brevissima pausa estiva quindi per ricaricare le energie e riordinare le idee prima della fase decisiva del campionato. Intanto, c’è chi guarda già al futuro e pensa a quello che si prospetta un ...

MotoGP – Papà Graziano promuove la fidanzata di Valentino Rossi : “potrebbe essere la donna giusta! E su Lorenzo e Marquez dico che…” : Papà Graziano a 360°: dal futuro di Valentino Rossi alla fidanzata Francesca Sofia Novello, ma non mancano commenti su Lorenzo e Marquez-- Valentino Rossi si può finalmente godere un po’ di relax nella breve pausa estiva del campionato 2018 di MotoGp. Reduce dal secondo posto al Sachsenring, al Gp di Germania, alle spalle solo di Marc Marquez, il Dottore si sta riposando in compagnia della sua fidanzata Francesca Sofia Novello. A 39 ...

I piloti della Ducati MotoGP Dovizioso e Lorenzo regalano spettacolo al volante della Cupra TCR [FOTO] : Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo, piloti Ducati di MotoGP e ambassador Cupra, provano l’auto da gara del Marchio Siamo abituati a vederli sulla sella di una moto da gara, disegnando le curve con le ginocchia a pochi millimetri dall’asfalto. Ma sia che si trovino davanti alle due che alle quattro ruote, Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo, piloti di MotoGP del team Ducati Corse e ambassador Cupra, sono innanzitutto due veri appassionati di ...

MotoGP - scontro Petrucci-Lorenzo : la Ducati è performante ma i piloti finiscono per togliersi i punti : Lo si temeva alla vigilia che il GP di Germania, nona prova del Mondiale 2018 di MotoGP, sarebbe stato problematico per la Ducati. Il sesto e settimo posto di Jorge Lorenzo e di Andrea Dovizioso, alle spalle delle altre due Rosse di Danilo Petrucci (Team Pramac) e di Alvaro Bautista (Team Angel Nieto), non sono certo riscontri di cui rallegrarsi. Gestione delle gomme e costanza di rendimento sono venute a mancare sulle due GP18 ufficiali che, ...

MotoGP – Jorge Lorenzo risponde a Petrucci : “non ho ascoltato le sue lamentele - ma gli dico che…” : Le parole di Jorge Lorenzo al termine del Gp di Germania: il maiorchino risponde a Danilo Petrucci dopo la gara del Sachsenring Jorge Lorenzo ha chiuso al sesto posto il GP di Germania, disputato oggi sul circuito del Sachsenring. Il pilota maiorchino, che scattava dalla prima fila grazie al terzo tempo ottenuto ieri in qualifica, ha condotto la gara per dodici giri ma è stato poi superato da Marquez e successivamente da Rossi, ed ha poi ...

MotoGP - GP Germania - Danilo Petrucci : 'Jorge Lorenzo è stato poco intelligente' : Weekend ad alta tensione tra Petrucci e Lorenzo. Prima il botta e risposta post qualifiche dopo che il pilota italiano aveva sfruttato la scia dello spagnolo per prendersi il secondo tempo alle spalle ...

MotoGP – Petrucci vs Lorenzo - la guerra continua! Danilo punge Jorge : “non mi parla più e oggi non è stato intelligente” : Nervi tesi tra Petrucci e Lorenzo, Danilo non risparmia il maiorchino della Ducati dopo il Gp del Sachsenring Nona spettacolare vittoria consecutiva per Marc Marquez al Sachsenring. Lo spagnolo della Honda ha trionfato al Gp di Germania, lasciandosi alle spalle un ottimo Valentino Rossi e un fantastico Vinales, che sul finale è riuscito a risalire, avendo la meglio su Petrucci dopo una serrata battaglia per il terzo posto. Rimane un ...

MotoGP - Petrucci-Lorenzo è scontro! Incrocio pericoloso tra Danilo e Jorge al Sachsenring [VIDEO] : Tra Jorge Lorenzo e Danilo Petrucci sul finire della gara del Sachsenring è scontro, il ‘crash’ tra lo spagnolo ed il pilota dalla Pramac Jorge Lorenzo e Danilo Petrucci si scontrano durante gli ultimi giri del Gp di Germania. Sul circuito del Sachsenring il pilota italiano nel sorpassare il rivale lo avvicina troppo ed è scontro tra i due. Dopo le recriminazioni di ieri di Lorenzo nei confronti di Petrucci, Jorge potrà ...

MotoGP – Lorenzo sbaglia - Rossi ne approfitta : i sorpassi al Sachsenring tra Jorge e Valentino [VIDEO] : sorpassi e contro sorpassi tra Valentino Rossi e Jorge Lorenzo, al Sachsenring lo spagnolo ed il Dottore danno spettacolo Valentino Rossi e Jorge Lorenzo si danno battaglia in occasione del nono round del campionato mondiale di MotoGp. I due nemici e colleghi si sorpassano a vicenda sul circuito del Sachsenring. Prima un errore dello spagnolo favorisce il sorpasso di Valentino, poi però è il Dottore a farsi superare in staccata dal rivale, ...

Diretta MotoGP/ Live gara : Lorenzo al comando - Marquez e Valentino Rossi all'inseguimento (GP Germania 2018) : Diretta MotoGp gara e warm-up Live GP Germania 2018 Sachsenring: cronaca e tempi, podio e vincitore del nono Gran Premio stagionale (oggi domenica 15 luglio). Solita partenza a razzo per Jorge Lorenzo che con la soft all'anteriore scavalca Lorenzo al via e affronta la prima curva da leader del Gran Premio di Germania che si sta disputando al Sachsenring per la nona gara della MotoGp 2018. Buono spunto anche per Danilo Petrucci che prende la ...