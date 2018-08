MotoGP | GP Brno Marc Marquez | ' Buon vantaggio | ma le Yamaha migliorano'

MotoGP Brno - Marquez : «Sarà una gara come le altre» : Brno - ' E' positivo iniziare questa seconda parte di stagione con questo distacco, ma non è ancora finita, i piloti Yamaha sembrano migliorare gara dopo gara, alcuni dicono che non sono un pericolo, ...

MotoGP Brno - Rossi : «Soddisfatto da questa prima metà di stagione» : Brno - Dopo la pausa estiva, il Motomondiale riparte da Brno con la conferenza stampa dei piloti che correranno il Gran Premio della Repubblica Ceca. In primo piano Valentino Rossi, per ora secondo in ...

MotoGP - Lorenzo viaggia con la fantasia e spera in una grande doppietta : “possiamo vincere a Brno e Austria” : Jorge Lorenzo svela le sue impressioni prima del Gp di Repubblica Ceca, le parole dello spagnolo dopo la pausa estiva ed in vista della gara di domenica Dopo la pausa estiva di appena due settimane, il Motomondiale torna a dare spettacolo sulla pista di Brno questo weekend. Il decimo round del campionato mondiale di MotoGp segna il giro di boa della stagione e rappresenta perciò un crocevia importante per l’assegnazione del titolo ...

MotoGP – Viñales fiducioso a Brno - Maverick sicuro : “continuando così arriveremo alla vittoria” : Maverick Viñales svela le sue impressioni prima del Gp di Repubblica Ceca, le parole dello spagnolo dopo la pausa estiva ed in vista della gara di domenica Dopo la pausa estiva di appena due settimane, il Motomondiale torna a dare spettacolo sulla pista di Brno questo weekend. Il decimo round del campionato mondiale di MotoGp segna il giro di boa della stagione e rappresenta perciò un crocevia importante per l’assegnazione del ...

MotoGP - Aleix Espargaró recupera per Brno : TORINO - Per Aleix Espargaró il GP della Repubblica Ceca potrebbe rappresentare il rientro dopo l'infortunio. Il catalano dell'Aprilia era caduto al Sachsenring riportando diverse lesioni che lo ...

MotoGP - la conferenza LIVE dal GP di Brno 2018 : Sarà possibile seguire la conferenza anche su skysport.it e sull'app di Sky Sport grazie al LIVEblog. Le qualifiche e la gara della MotoGP saranno visibili anche in LIVE streaming su skysport.it , ...

MotoGP – Dovizioso a quota 100 Gp con Ducati a Brno : “una bella soddisfazione! Problemi? Abbiamo un’idea” : Andrea Dovizioso pronto e motivato per il Gp della Repubblica Ceca: le sensazioni del forlivese della Ducati a Brno Tutto pronto a Brno per un nuovo appuntamento della stagione 2018 di MotoGp: inizia ufficialmente la seconda parte del campionato, che porterà i piloti verso un finale infuocato e ricco di spettacolo. Occhi puntati sul leader della classifica Marc Marquez, ma anche sui suoi rivali che vogliono conquistare preziose vittorie. ...

MotoGP - GP Repubblica Ceca. Brno - una pista da "bollino rosso" per i freni : Questo weekend si correrà il quarantunesimo GP di Repubblica Ceca sullo storico tracciato di Brno, circuito unico nel suo genere per il mix di curve veloci, grandi accelerazioni e variazioni ...

MotoGP - GP Brno. Dovi : "Non siamo ancora al top". Lorenzo : "Ci divertiremo a Brno" : Pausa estiva "intensa" per i piloti Ducati che hanno partecipato alla decima edizione del World Ducati Week sul tracciato di Misano. Al sabato, per loro anche la Race of Champions in sella alla ...

MotoGP - GP Repubblica Ceca 2018 : si riparte da Brno. È ancora caccia a Marc Marquez : La F1 va in vacanza, il Motomondiale ritorna. In un simbolico passaggio di testimone, le moto tornano ad essere protagoniste proprio nella settimana in cui le monoposto vanno in vacanza. La MotoGP riparte da Brno, dal GP della Repubblica Ceca. Ci siamo lasciati con le due vittorie consecutive di Marc Marquez, ad Assen e al Sachsenring, grazie alle quali lo spagnolo ha allungato in testa alla classifica portando a 46 punti il suo vantaggio su ...

MotoGP – Al via oggi il Gp della Repubblica Ceca : i nomi dei piloti in conferenza stampa a Brno : Non solo il leader della classifica piloti: ecco chi parteciperà oggi alla conferenza stampa di Brno Inizia ufficialmente oggi il weekend del Gp della Repubblica Ceca: dopo poco più di due settimane di vacanze estive, i piloti della MotoGp tornano in pista per quella che si prospetta un’avvincente e appassionante seconda parte di stagione. Prima di scendere in pista, domani, per la prima sessione di prove libere, i piloti ...

MotoGP - Rossi pronto per Brno 'Voglio la prima vittoria stagionale' : Brno - Dieci gare per riacciuffare Marc Marquez. Al giro di boa della stagione, il campione del mondo si appresta a correre in Repubblica Ceca la 100/a gara in MotoGp , con 40 vittorie già alle spalle,...

MotoGP - Lorenzo e quel feeling con la pista di Brno : “mi sento a mio agio - saremo forti fin dal venerdì” : Il pilota spagnolo ha svelato di avere un particolare feeling con la pista di Brno, promettendo ai tifosi della Ducati di lottare per le posizioni di vertice fin dal venerdì Tre settimane dopo la gara del Sachsenring, il Ducati Team arriva a Brno in Repubblica Ceca per il decimo round e il giro di boa della stagione 2018. / AFP PHOTO / LLUIS GENE Dopo aver partecipato alla decima edizione del World Ducati Week, che si è svolta lo scorso ...

MotoGP - Dovizioso si prepara per il Gp di Brno : “soffriamo nella gestione della gomma in gara - ma…” : Il pilota forlivese ha parlato del prossimo Gran Premio di Brno, esprimendo le proprie sensazioni in vista della gara di domenica Tre settimane dopo la gara del Sachsenring, il Ducati Team arriva a Brno in Repubblica Ceca per il decimo round e il giro di boa della stagione 2018. / AFP PHOTO / LLUIS GENE Dopo aver partecipato alla decima edizione del World Ducati Week, che si è svolta lo scorso weekend sul circuito di Misano Adriatico, ...