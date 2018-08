MotoGp | Aleix Espargaró recupera per Brno

MotoGp – Aleix Espargaro sorride : ottimismo per la gara di Brno : Aleix Espargaro ottimista e fiducioso dopo le dimissioni dall’ospedale di Chemnitz in vista della gara di Brno Aleix Espargaro ritrova il sorriso, anche se, in realtà non lo ha mai perso. Ricoverato per diversi giorni in Germania, dopo la terribile caduta di domenica scorsa nel warm up della gara del Sachsenring, lo spagnolo dell’Aprilia ha sempre aggiornato i suoi fan col sorriso stampato in volto. Pochi giorni fa Espargaro è ...

MotoGp – Aleix Espargaro sotto osservazione : brutto colpo alla milza per lo spagnolo : Aleix Espargaro in ospedale: lo spagnolo sotto osservazione a Chemnitz dopo la brutta caduta nel warm up del Gp di Germania Una brutta caduta durante il warm up del Gp di Germania è costata cara ad Aleix Espargaro: lo spagnolo dell’Aprilia è stato dichiarato unfit dai medici del circuito del Sachsenring e ha dovuto rinunciare al nono appuntamento della stagione 2018 di MotoGp. Un brutto colpo per Espargaro, al quale è stato ...

MotoGp Germania - Aleix Espargaró salta la gara : SACHSENRING - L'Aprilia rende noto che Aleix Espargaró, vittima di una violenta caduta alla curva 4 nel corso del warm up, non sarà al via del Gran Premio di Germania. Scivolato nel corso del suo ...

MotoGp – Niente da fare per Aleix Espargaro - lo spagnolo dichiarato unfit : out per il Gp di Germania : A causa del crash che lo ha visto coinvolto nel warm up di questa mattina, Aleix Espargaro non correrà il Gp di Germania Aleix Espargaro non correrà il Gp di Germania, il pilota spagnolo è stato dichiarato unfit dai medici della MotoGp dopo l’incidente che lo ha visto coinvolto durante il warm-up di questa mattina. Prima trasportato al centro medico e poi al vicino ospedale di Chemnitz per esami più approfonditi, Espargaro ha ...

MotoGp - brutto incidente per Aleix Espargaro nel warm-up del Sachsenring : il pilota trasportato al centro medico [VIDEO] : Il pilota dell’Aprilia è stato protagonista di un terribile highside che lo ha scaraventato contro le protezione, a rischio la sua presenza in gara La presenza in gara di Aleix Espargaro potrebbe essere a rischio, il pilota dell’Aprilia infatti è stato protagonista di un terribile incidente nel corso del warm-up del Sachsenring. Lo spagnolo ha perso il controllo della sua moto, cadendo rovinosamente a terra e finendo ...

MotoGp – Zarco ‘ruba’ il capotecnico ad Aleix Espargaro : l’Aprilia saluta Eschenbacher : L’Aprilia perde Eschenbacher, capitecnico di Aleix Espargaro: a beneficiarne… Johann Zarco in Ktm La MotoGp torna protagonista questa settimana, in Olanda, per il settimo appuntamento stagionale. Non solo tanto lavoro, all’interno dei team, per quanto riguarda il campionato attualmente in corso, si lavora sodo anche in ottica futura. Se ormai il mercato piloti è quasi tutto delineato, non tutto è definito per quanto riguarda ...

MotoGp - Aleix Espargaro penalizzato sulla griglia del Gp di Barcellona : coinvolto… Jorge Lorenzo : Aleix Espargaro verrà arretrato di tre posizioni sulla griglia di partenza per aver ostacolato Jorge Lorenzo nel warm-up Aleix Espargaro è stato penalizzato di tre posizioni sulla griglia di partenza del Gp di Catalogna, dunque scatterà non più dalla sedicesima casella ma dalla diciannovesima. Il motivo della sanzione riguarda la manovra messa in atto dal pilota dell’Aprilia durante il warm-up, pizzicato dai commissari a procedere ...

MotoGp - GP Catalunya. Andrea Iannone - scintille in pista con Aleix Espargaró : Chi respira quotidianamente il mondo dei motori, sa che il primo avversario di un pilota è il tuo compagno di box. Arrivare davanti a chi guida la tua stessa moto è il primo metro di misura per valutare se il tuo lavoro sta andando ...

MotoGp – Iannone ci va giù pesante : “la nuova chicane è pericolosa! Aleix? Ecco cosa ha fatto - e sbraita pure…” : Andrea Iannone senza peli sulla lingua: il commento del pilota Suzuki sulla nuova chicane e sulla lite con Espargaro in pista durante le Fp2 del Gp di Catalunya Giornata positiva per Andrea Iannone al Montmelò. Il pilota italiano della Suzuki ha chiuso al secondo posto la seconda sessione di prove libere del Gp di Catalunya, alle spalle solo di Jorge Lorenzo. Il campione di Vasto è anche stato protagonista di una lite in pista col suo futuro ...

MotoGp - Aleix Espargarò ammette : “sarà la mia prima gara da padre - una carica in più per far bene” : Aleix Espargarò ha ammesso che per lui il week-end di Barcellona sarà speciale, essendo il primo da padre dopo la nascita dei due gemelli “Sarà il mio primo weekend di gara da padre, una grande emozione e una carica in più“. E’ pronto a far bene davanti al pubblico di Barcellona, dove si correrà il Gp di Catalogna, settimo appuntamento stagionale della MotoGp, il pilota della Aprilia Racing Team Gresini, Aleix Espargarò. ...

MotoGp - Aleix Espargarò durissimo : “Pirro va squalificato e la Ducati dovrebbe pagare un’enorme penalità” : Secondo Aleix Espargaro, Pirro dovrebbe essere squalificato per essere sceso in pista senza l’air-bag in occasione del terribile incidente occorsogli al Mugello-- a frenata, la ruota posteriore che si blocca e lo slancio verso l’alto, concluso con una botta terrificante contro l’asfalto. Un incidente pazzesco per Michele Pirro quello avvenuto nel corso delle FP2 del Gp del Mugello, una caduta rovinosa che sarebbe potuta costare carissima al ...