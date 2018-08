Moto | Biaggi diventa ambasciatore Aprilia

Motociclismo - Biaggi ambasciatore nel mondo del marchio Aprilia : Max Biaggi, sei volte campione del mondo di Motociclismo, sarà ambasciatore nel mondo del marchio Aprilia. Grazie alle innumerevoli vittorie iridate conquistate in sella alle moto di Noale, il pilota ...

MotoGp – Max Biaggi tira le orecchie alla Ducati : “che errore!” : Max Biaggi bacchetta la Ducati per essersi fatta scappare un campione come Jorge Lorenzo: il tweet del centauro romano Jorge Lorenzo è rinato! Il maiorchino sta vivendo un periodo roseo, dopo oltre un anno di fatiche e difficoltà. La prima vittoria in Ducati al Mugello, ha fatto scattare la scintilla in Lorenzo, che al Montmelò, davanti al suo pubblico da casa, ha conquistato anche la sua prima pole position in sella alla Desmosedici, per poi ...

MotoGP - Max Biaggi : 'Marquez favorito per il titolo - Lorenzo - Dovizioso e Rossi faranno grandi cose' : Voglio restituire al mondo delle moto tutto ciò che ho ricevuto nel corso di molti anni '. Come pilota, come hai visto il gran premio d'Italia della MotoGP? 'E 'stata una gara bellissima ed ...