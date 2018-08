Moto – Ritiro in casa Hayden : il fratello di Nicky dice addio alle corse : Roger Lee Hayden dice addio alle corse: il pilota Suzuki impegnato nel campionato di MotoAmerica si ritira A pochi giorni da quello che sarebbe stato il 37° compleanno di Nicky Hayden, scomparso il 22 maggio 2017, arriva un importante annuncio nella famiglia del Kentucky Kid: Roger Lee Hayden, fratello minore di Nicky, ha deciso di ritrarsi dalle gare. Il 35enne, attualmente pilota dell team Suzuki Yoshimura, impegnato nel campionato di ...

F1 – Ritiro Verstappen - il duro sfogo di Horner : “paghiamo milioni per questi Motori” : Il duro sfogo di Christian Horner dopo il Ritiro di Max Verstappen dal Gp d’Ungheria: le parole del team principal Red Bull Giornata amara per Max Verstappen, oggi in Ungheria: l’olandese della Red Bull è stato costretto al Ritiro dopo soli 6 giri della gara ungherese a causa di un calo di potenza. Un problema legato alla MguK ha impedito a Verstappen di proseguire il suo Gp d’Ungheria. Chris Horner non ha nascosto tutto ...

Ritiro Nibali dal Tour : non è stata una Moto a far cadere lo Squalo - spunta un nuovo video : ... @vincenzoNibali, July 19, 2018 Questo articolo è stato verificato con: https://www.corriere.it/sport/18_luglio_19/Tour-Nibali-cade-sull-alpe-d-huez-0b60dda4-8b6f-11e8-9286-fc73853597eb.shtml https://...

Ritiro Nibali dal Tour : non è stata una Moto a far cadere lo Squalo - spunta un nuovo video : C'è molta amarezza, tra gli appassionati di Ciclismo, dopo il Ritiro di Vincenzo Nibali dal Tour de France. Il corridore della Bahrain-Merida ha rimediato una frattura ad una vertebra dopo la sfortunata caduta nella tappa di ieri, con arrivo sull'Alpe d'Huez, ed è stato dunque costretto ad abbandonare la Grande Boucle. Non sono ancora chiarissime le dinamiche dell'incidente che ha coinvolto lo Squalo: dopo una prima ricostruzione a caldo del ...

Tour de France una Moto fa cadere Nibali - è a rischio ritiro. Thomas si prende anche l Alpe d Huez : Quella dell'Alpe d'Huez sarà anche ricordata come la tappa del fair play e della disdetta. Vincenzo Nibali, tra un tornante e l'altro di una delle salite più gettonate del Tour finisce a terra per ...

MotoGP - Pedrosa appende il casco al chiodo e annuncia il ritiro : 'Ho altre priorità' : La mia carriera finisce con questa stagione e con la gara di Valencia. Parole e musica di Daniel Pedrosa che, durante la conferenza stampa di presentazione del Gran Premio di Germania, ha annunciato il suo ritiro dalla MotoGP. Il campione spagnolo ha deciso di lasciare dopo 18 anni di onorata carriera e, naturalmente, ha rivelato che è stata una decisione piuttosto complessa da prendere, trattandosi della sua grande passione fin da ragazzo. ...

MotoGP - Pedrosa appende il casco al chiodo e annuncia il ritiro : 'Ho altre priorità' : "La mia carriera finisce con questa stagione e con la gara di Valencia". Parole e musica di Daniel Pedrosa che, durante la conferenza stampa di presentazione del Gran Premio di Germania, ha annunciato il suo ritiro dalla MotoGP. Il campione spagnolo ha deciso di lasciare dopo 18 anni di onorata carriera e, naturalmente, ha rivelato che è stata una decisione piuttosto complessa da prendere, trattandosi della sua grande passione fin da ragazzo. ...

MotoGp - le lacrime di Pedrosa in conferenza stampa : Dani annuncia il ritiro e piange [VIDEO] : Dani Pedrosa poche ore fa ha annunciato il ritiro dalla MotoGp tra le lacrime, lo spagnolo dopo tante vittorie appende il casco al chiodo Era già nell’aria, ma l’annuncio di Dani Pedrosa ha colpito lo stesso tutti. Lo spagnolo dopo tanti successi ha deciso che a fine stagione appenderà il casco al chiodo e dirà addio alle piste di MotoGp. L’annuncio è arrivato nella conferenza stampa, convocata dallo stesso pilota, sul ...

MotoGP - Dani Pedrosa annuncia ritiro : ... Non è una decisione facile - ha dichiarato Pedrosa - perché sono innamorato di questo sport. Avrei altre opportunità da sfruttare, ma non riesco più a vivere le gare con l'intensità di prima. Ora si ...

MotoGp – Vinales - il ritiro di Pedrosa e la pazza idea di uno stravolgimento in Yamaha : “un team Rossi-Morbidelli? Ecco cosa dico” : Le parole di Maverick Vinales dopo l’annuncio di Dani Pedrosa: lo spagnolo della Yamaha contento per la decisione presa dal suo connazionale, nonostante il desiderio di averlo nel nuovo team satellite L’argomento del giorno non può che essere l’annuncio d’addio alla MotoGp di Dani Pedrosa di oggi al Sachsenring. La gara di Valencia sarà l’ultima per il pilota di MotoGp, amatissimo e apprezzato in tutto il ...

MotoGP - GP Germania. Dani Pedrosa annuncia il ritiro : 'Lascio la MotoGP a fine stagione' : È una decisione che nasce alla fine di un lungo ragionamento, ci ho pensato a lungo, questo è lo sport che amo, ma nonostante le tante opportunità che avevo, sento che non vivo più le gare come prima,...

MotoGP - Dani Pedrosa annuncia il ritiro : “Non ho più gli stimoli giusti - lascio senza rimpianti” : Dani Pedrosa ha detto “basta”. Il pilota spagnolo ha annunciato oggi, in apertura del fine settimana del Gran Premio di Germania della MotoGP, che non ha più intenzione di correre. La notizia era nell’aria da tempo nel paddock, ma sembrava essere stata messa nel cassetto quando la Yamaha gli aveva proposto una moto nel nuovo team che sarà creato nella prossima stagione, e del quale dovrebbe fare parte anche il nostro Franco ...

MotoGP - Dani Pedrosa verso il ritiro? Conferenza stampa in Germania - in Yamaha Petronas si punta su Quartararo : Dani Pedrosa sarebbe prossimo ad annunciare il proprio addio alle corse. La notizia era nell’aria già da tempo, la Conferenza stampa convocata per giovedì 12 luglio (ore 16.00) alla vigilia del GP di Germania dovrebbe rappresentare lo spazio in cui lo spagnolo comunicherà le proprie intenzioni. Il pilota della Honda ha disputato 18 stagioni nel Motomondiale, con tre trionfi iridati (1 in 125, 2 in 250) e 54 vittorie. Si era originariamente ...

MotoGp - Dovizioso ad Assen per dimenticare il ritiro di Barcellona : “ci son voluti due giorni per riprendermi” : Il pilota italiano della Ducati si prepara a scendere in pista ad Assen, l’obiettivo è quello di riscattare il ritiro di Barcellona che lo ha allontanato dalla testa della classifica Dopo le due splendide vittorie di Jorge Lorenzo al Mugello e a Barcellona, il Ducati Team arriva nei Paesi Bassi per l’ottavo round del Campionato Mondiale MotoGp, in programma questo weekend sul Circuito TT di Assen. / AFP PHOTO / LLUIS GENE Il GP olandese è ...