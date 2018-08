Mosca e i rapporti con i paramilitari | ecco su cosa indagavano i giornalisti russi uccisi

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 2 agosto 2018) Sono trele vittime di un agguato a 23 chilometri dalla città di Sibut, un centinaio di chilometri a nord di Damar, nella Repubblica Centrafricana. I tre erano al lavoro sul progetto “Investigation Management Center”, finanziato e coordinato dall’ex magnate di Yukos, ora in esilio, Mikhail Khodorkovsky. Le fonti russe sono concordi nel riferire che la presenza deinel paese era dovuta a un documentario di inchiesta sulla partecipazione di milizie russe nel teatro della Repubblica Centroafricana. In particolare, viene menzionato l’interesse dei reporter a far luce sul ruolo del Gruppo Wagner, un’organizzazione paramilitare russa con affiliazioni di alto rango fra i membri del Cremlino e che si è dimostrato uno strumento utile, ma di difficile gestione, per i propositi di. È stata la stessa ambasciata russa nella Repubblica Centroafricana a confermare la ...