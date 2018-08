Moment Pro Camera ora supporta Pixel Visual Core sui Google Pixel 2

European Championship 2018. Glasgow è pronta - fra accoglienza super e l’immancabile pioggia : This is The Moment : Come te l’aspetti Glasgow al primo agosto alla vigilia di una prima volta storica come quella degli European Championships? Fredda, piovosa, grigia? È proprio così e, viste le temperature di questi giorni in Italia, per chi non ama rosolarsi al sole. Il sole, però, gli scozzesi ce l’hanno dentro perché non fanno niente per nascondere la gioia di aver organizzato e di ospitare un evento per loro così importante e il desiderio di accogliere nel ...

“È nata Amalia!”. Uomini e Donne : è diventato papà. “Una semplice foto basta a far descrivere quello che provo in questo Momento!” : Come si suol dire: è il momento più bello della vita. La nascita di un figlio è di gran lunga la gioia che non ha eguali. E adesso la felicità è arrivata a casa di un ex tronista di Uomini e Donne. Il pubblico più affezionato del programma di Maria De Filippi ben ricorderà Federico Romano, protagonista della stagione 2010/11 e di una storia d’amore con Ylenia Isidori. Da allora ne è passata di acqua sotto i ponti e oggi Federico è ...

Tutt’altro che risolti i problemi 2018 di Qui Ticket : al Momento solo incertezza : I problemi dell'anno 2018 circa la situazione dei buoni pasto Qui Ticket continua a destare parecchie preoccupazioni: come riporta 'ilsecoloxix.it', il vertice tra l'azienda ed i sindacati di qualche giorno fa ha prodotto una fumata nera. Tutto da rifare, mentre il panico tra i dipendenti continua a crescere per quelle che saranno le sorti loro e delle rispettive famiglie. Nel corso dell'assemblea, i lavoratori si aspettavano di ottenere una ...

Origin : il programma Offre la Ditta è al Momento sospeso : Offre la Ditta è il programma di EA che regala titoli gratuiti agli utenti ogni mese, secondo alcuni rapporti però, pare che da qualche giorno tale programma non sia più disponibile.Come riporta VG247, alcuni utenti hanno segnalato che il link che porta alla pagina del programma sia inattivo, cliccandoci verrete riportati alla pagina principale del sito. Un utente di Reddit ha inoltre parlato con il servizio clienti EA e ha ricevuto la risposta ...

A Helsinki il faccia a faccia Trump-Putin : “E’ il Momento di parlare dei problemi del mondo” : È cominciato a Helsinki l’atteso summit fra Donald Trump e Vladimir Putin. I negoziati avvengono nella Gothic Hall. Dopo un primo incontro alla presenza soltanto degli interpreti, la riunione verrà aperta alle rispettive delegazioni per un pranzo di lavoro nella Sala degli Specchi. «Non siamo andati molto d’accordo negli ultimi anni, ma credo c...

Russia 2018 – Partite e probabili formazioni del 15/07/2018 : Finale – Alle 17 sarà il Momento di #FranciaCroazia. : L’attesa lunga quattro anni è finita. Tornano i Mondiali di calcio, dopo ben 12 anni nel territorio europeo. Nel 2006, il cielo fu azzurro, in quel di Berlino. Nel 2018, sarà praticamente impossibile ripetere questa scena, a Mosca, in Russia. L’Italia, infatti, sarà assente per la prima volta dopo 60 anni dalla rassegna iridata e per la terza volta nella storia della competizione. Un grande evento mediatico che, […] L'articolo ...

“Da provare”. La dieta del Momento? È la ”Dash” : magre in poche settimane : Prima dell’estate più di un italiano su 4 (il 27%) si è messo a dieta, rivela Coldiretti. Quali i regimi più gettonati del momento? C’è chi è pronto a sacrifici immani pur di rientrare nei jeans dell’anno scorso (una della più gettonate è la Whole30, che promette drastici dimagrimenti in un mese); e chi cerca un metodo salutista come la Dash, che non solo faccia dimagrire, ma insegni a mangiare meglio. Dash, che sta per “approccio ...

Florence Welch è la It-girl del Momento : i suoi beauty-segreti e prodotti must-have : ... ragazze? Allora seguiteci nel post! LA NUOVA ICONA DEL ROCK Sicuramente, il primo e più importante segreto di Florence è la sua splendida voce , che ha incantato tutto il mondo e che l'ha sempre ...

Moment Pro Camera offre controlli manuali professionali e il supporto alle lenti prodotte dall’azienda : Moment Pro Camera è un'applicazione sviluppata dall'azienda produttrice di lenti e cover che permette di sfruttare la fotoCamera di smartphone e tablet con i controlli manuali e funzioni che permettono di ottenere ottimi scatti. L'app offre la possibilità di scattare foto in formato RAW, vedere un istogramma dal vivo e regolare manualmente la velocità dell'otturatore, ISO, esposizione, punto di autofocus e bilanciamento del bianco. L'articolo ...

F1 – Terremoto in casa McLaren - Eric Boullier lascia il proprio incarico : “è il Momento di fare un passo indietro” : I pessimi risultati raggiunti finora dalla McLaren hanno spinto Eric Boullier a rassegnare le proprie dimissioni da team principal della scuderia di Woking Eric Boullier non è più il team principal della McLaren, una decisione improvvisa dettata dai cattivi risultati ottenuti finora dalla scuderia di Woking nel Mondiale 2018. LaPresse/Photo4 Un tracollo senza precedenti, che ha spinto l’ingegnere francese a fare un passo indietro, ...

È giunto il Momento di riappropriarsi di Antonio Gramsci. Liberiamolo dalla Sinistra : È giunto il momento di riappropriarsi di Antonio Gramsci. Di liberarlo dalla presa mortifera delle sinistre liberal-libertarie che bene incarnano tutto ciò contro cui Gramsci combatté. Le sinistre, ormai, sono mero fenomeno culturale di glorificazione del nesso di forza mondial-capitalistico: al quale forniscono – diremmo con Gramsci – la superstruttura. Globalizzazione senza riserve, europeismo acefalo, atlantismo servile, ...

CECCHINATO IN SEMIFINALE ALL'ATP EASTBOURNE/ Prosegue il Momento d'oro dopo il Roland Garros : CECCHINATO in SEMIFINALE ALL'ATP EASTBOURNE: dopo la perfomance al Roland Garros, il tennista di Palermo evidenzia le sue qualità anche sull'erba, battuto l'australiano Millman(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 22:18:00 GMT)

Momento duro. Caterina Balivo - il mistero sulla decisione (choc) della Rai. La bella conduttrice è stata “promossa” ma qualcosa non torna… : Caterina Balivo, tra le lacrime, ha detto addio a Detto fatto. Dopo 6 anni e 900 puntate, la conduttrice ha lasciato il “nido”. “Siamo arrivati alla fine di questa bellissima avventura. Oggi è il nostro ultimo pomeriggio insieme”, ha detto la conduttrice cercando di trattenere l’enorme emozione. “Sei anni fa, dopo due anni di stop dalla tv, il direttore Angelo Teodoli mi propose di portare per la prima volta sulla tv generalista i tutorial per ...

Panic Button al Momento non ha in programma una versione Switch di Wolfenstein : The New Order : Originariamente rilasciato lo scorso autunno, Wolfenstein II ha ottenuto il plauso della critica per la sua avvincente storia ambientata nella sua particolare versione storica di un'America occupata dai nazisti e, mentre i possessori di Switch stanno per ricevere il loro primo assaggio della serie alla fine di questa settimana, sembra improbabile l'arrivo di altri titoli della serie sulla piattaforma di Nintendo in futuro.Parlando con GameSpot, ...