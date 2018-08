Miur | assunzioni 2018 19 personale ATA | le tabelle analitiche ufficiali

Assunzioni 2018/19 docenti scuola : le tabelle analitiche Miur : Il Miur ha confermato che le Assunzioni 2018/19 del personale docente della scuola, in totale corrisponderanno a 57.322 unità. Le nomine in ruolo su posti di sostegno saranno 13.329. Il Ministero dell’istruzione ha messo a disposizione le tabelle analitiche (per tipologia di posto/classe di concorso e per provincia) .--I 57.322 posti autorizzati dal MEF per le Assunzioni 2018/19 dei docenti della scuola sono già stati suddivisi analiticamente. I ...

Assunzioni scuola 2018/19 : nota Miur con date e istruzioni : Una nota del Miur del 23 luglio inviata agli Uffici Scolastici, stabilisce le istruzioni per le procedure legate alle Assunzioni scuola 2018/19 di docenti, ATA ed educativo. La procedura prevede 4 step: immissioni in ruolo; stipula dei contratti a tempo indeterminato; stipula dei contratti a TD 'Terzo anno percorso FIT'; trasmissione al MEF per la […]