Misterioso baule di legno in Rosewood 2 tra misteri e rivelazioni | anticipazioni 9 agosto

optimaitalia

(Di giovedì 2 agosto 2018) Cambia la programmazione di2 e di Rai2 visto che la serie tv in onda al giovedì con tre episodi rallenterà la sua corsa già a partire dalla prossima settimana riducendosi a due proprio sulla scia del successo dell'estate, The Good Doctor. I fan per oggi hanno appuntamento con un nuovo triplo episodio per2 che torna oggi, giovedì 2, con tre nuovi episodi dal titolo “Verità e cuba libre”, “Il karma e i fratelli Panitch” e “Mummie e collassi” in cui il dottore e l’instancabile Villa indagheranno sul caso Gerald e questo li spingerà fino a Cuba.Una volta arrivati sul posto il fantastico duo si troverà ad affrontare due nuovi: cosa è successo veramente al corpo di Amelia, e qual è la verità sulla figlia di Gerald, Michelle? Nel frattempo TMI porta nella sua vita la sua vecchia compagna di stanza, la dottoressa Daisy Wick (guest star Carla Gallo, Bones), ...