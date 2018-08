Minaccia l' ex compagna puntandole contro una pistola | in manette 34enne di Lecce

PANDINO - 43ENNE UCCISO IN STRADA DALL'EX DELLA SUA COMPAGNA/ Ultime notizie - killer ha Minacciato il suicidio : 43ENNE UCCISO a PANDINO davanti alla COMPAGNA. Ultime notizie, lei disperata: “Perché non ha sparato a me?”. Una vera e propria esecuzione avvenuta ieri pomeriggio alle ore 15:30(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 11:59:00 GMT)