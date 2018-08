Milano | tassista abusivo e «regista» del traffico di clandestini | condannato in Cassazione

milano.corriere

: L’ho trovato solo io il tassista che si lamenta del traffico a Milano il 31 luglio - gaia_scienza : L’ho trovato solo io il tassista che si lamenta del traffico a Milano il 31 luglio - LinKCommunity_ : Un tassista abusivo egiziano di 61 anni è stato arrestato dai carabinieri per aver violentato una cliente di 20 ann… - reteit_ : Segnati questa: #Milano, tassista abusivo stupra una cliente di 20 anni. L'uomo è stato arrestato -

(Di giovedì 2 agosto 2018) Si davano appuntamento in via Manzotti, una piccola strada in zona Dergano, non lontana da piazzale Maciachini, che in quei mesi di emergenza umanitaria era diventata uno dei punti di partenza dei ...