Milano | ragazza di 17 anni picchiata e violentata al parco pubblico | arrestato un

Milano - ragazza picchiata e violentata nel parco dall'amico appena conosciuto : stata picchiata e violentata all'alba in un parco pubblico di Rho da un ragazzo che aveva conosciuto poche ore prima, in un locale. Vittima dell'aggressione, avvenuta alle prime ore di lunedì mattina, ...

Choc a Milano - tassista egiziano abusivo stupra una ragazza di 20 anni ubriaca : Choc a Milano. Un tassista abusivo egiziano di 61 anni è stato arrestato dai carabinieri per aver stuprato una ragazza di 20 anni dopo averla caricata davanti a un noto locale della movida. La...

Milano - senegalese ucciso a Corsico : 47enne italiano confessa/ Ultime notizie : "molestava la mia ragazza" : Corsico, 54enne senegalese ucciso in strada dopo sparatoria, Ultime notizie, omicidio per odio razziale? L'uomo aveva litigato a seguito di alcuni insulti per il colore della pelle(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 08:58:00 GMT)

Ha il diabete - cacciata da scuola/ Milano - una ragazza del Liceo Brera allontanata per 12 giorni e dalla gita : Ha il diabete, cacciata da scuola: Milano, una ragazza del Liceo Brera è stata allontanata per dodici giorni e dalla gita scolastica. Ora tutto passa nelle mani di un avvocato.(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 11:57:00 GMT)

Milano - l autopsia sulla ragazza ritrovata nel canale 'Non è morta annegata' : Manuel Buzzini I primi risultati degli esami sul corpo della giovane, che sarebbe finita in acqua quando era già morta. Il ragazzo con cui era uscita quella sera si è ucciso impiccandosi nel cortile ...

Milano - l'autopsia sulla ragazza ritrovata nel canale : "Non è morta annegata" : I primi risultati degli esami sul corpo della giovane, che sarebbe finita in acqua quando era già morta. Il ragazzo con cui era uscita quella sera si è ucciso impiccandosi nel cortile della casa della nonna. Attesi gli esiti degli accertamenti tossicologici

Milano - la ragazza si commuove al corteo per i porti aperti : “Devo cambiare il colore della pelle per essere accettata?” : “Chiedo a me stessa e lo faccio tutte le mattine: devo cambiare il colore della mia pelle per essere accettata? Devo rinnegare le mie radici perché smettiate di trattarmi come un essere umano di serie B? Non lo so, oggi mi sento veramente inutile”. Sono le parole di Sandrine, una giovane ragazza che ieri a Milano, in piazza della Scala, ha portato commossa la sua testimonianza. In Italia da 11 anni, dove è arrivata con un visto per studio, ...

Ritrovato il cadavere di Sara Luciani - la ragazza scomparsa a Melzo - in provincia di Milano : È stato trovato il corpo di Sara Luciani, la ragazza di 21 anni sparita da Melzo (Milano) venerdì sera dopo essere uscita con il fidanzato Manuel Buzzini, l'operaio di 31 anni che poche ore dopo si è ucciso impiccandosi. Il cadavere galleggiava nelle acque del canale Muzza, è stato individuato all'altezza di Paullo, a poca distanza dalle griglie della centrale idroelettrica in cui domenica si era incastrato il ...

Milano - ragazza schiava della prostituzione : c'è un «tribunale» all'origine della rissa tra i 150 rom : In questo ancestrale sabato mattina, i rom hanno scelto come luogo del loro speciale «tribunale» i giardini pubblici di via Odazio, al Giambellino, per due motivi principali: l'area verde era stata ...

Si cerca ragazza scomparsa a Milano - il fidanzato si è impiccato : I vigili del fuoco stanno cercando con l'elicottero e i sommozzatori, nei dintorni di Melzo, nel milanese, una ragazza italiana di 21 anni che risulta scomparsa. L'allarme è stato lanciato dopo che il suo fidanzato, di 31 anni, anche lui italiano, è stato trovato impiccato nel suo appartamento.Il giovane, uscito con l'auto, sarebbe rientrato senza e con i vestiti fradici. Le ricerche della ragazza e dell'auto del fidanzato, si ...