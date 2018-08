Milano | 17enne stuprata e picchiata al parco di Rho Ultime notizie | preso marocchino

Incidenti : grave 17enne travolto da auto a Milano in Porta Venezia : Milano , 21 lug. (AdnKronos) - Un giovane di 17 anni di origine nigeriana è rimasto grave mente ferito dopo essere stato travolto da un' auto mentre attraversava viale Vittorio Veneto nel tardo pomeriggio a Milano . Secondo le prime ricostruzioni, sembra che il giovane stesse giocando a rincorrersi con

Incidenti : grave 17enne travolto da auto a Milano in Porta Venezia : Milano, 21 lug. (AdnKronos) – Un giovane di 17 anni di origine nigeriana è rimasto gravemente ferito dopo essere stato travolto da un’auto mentre attraversava viale Vittorio Veneto nel tardo pomeriggio a Milano. Secondo le prime ricostruzioni, sembra che il giovane stesse giocando a rincorrersi con un coetaneo nello spiazzo adiacente a piazzale Oberdan quando probabilmente, senza rendesi conto, è finito in mezzo alla strada. In quel ...