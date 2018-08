Milan | ufficiale il doppio colpo arrivano Higuain e Caldara

UFFICIALE : Bonucci torna alla Juventus - Higuain e Caldara al Milan : ... secondo il seguente programma: • Al mattino, test fisici a Milanello, con lo staff di MilanLab; • h 12.00, visita al Museo Mondo Milan e al Casa Milan Store; • h 14.00, conferenza stampa di ...

Calcio - ufficiale lo scambio tra Milan e Juve per Higuain - Caldara e Bonucci : E’ ufficiale: il Milan ha il suo nuovo bomber. Che sarebbe partito dalla Juventus lo si vociferava dall’arrivo in bianconero di Cristiano Ronaldo, restava solo da capire se la sua nuova squadra sarebbe stata il Milan, alla ricerca di un centravanti di peso, o per il Chelsea, dove avrebbe ritrovato Maurizio Sarri, tecnico con il quale al Napoli ha segnato 36 reti laureandosi capocannoniere del nostro campionato. Gonzalo Higuain è un nuovo ...

Ufficiale la data della finale del Wind Summer Festival a Milano per eleggere il tormentone dell’estate : La data della finale del Wind Summer Festival a Milano è finalmente Ufficiale. Ilary Blasi, Daniele Battaglia e Rudy Zerbi sono pronti ad approdare sul palco di Piazza Duomo per la finalissima della manifestazione canora registrata in Piazza del Popolo a Roma dal 22 al 25 giugno. Secondo quanto riportano i palinsesti Mediaset, la finale del Wind Summer Festival sarà trasmessa in diretta nella serata del 16 settembre con alcuni dei ...

Inter - ufficiale Vrsaljko : a Milano per visite e firma : Milano - Sime Vrsaljko è pronto a diventare un giocatore dell' Inter: raggiunta l'intesa tra i nerazzurri e l' Atletico Madrid sulla base di un prestito oneroso da 6,5 milioni e diritto di riscatto da ...

Milan - Leonardo ufficiale : è il nuovo direttore tecnico. Subito al lavoro per tentare lo scambio Higuain-Bonucci : Il Milan di Elliott comincia ufficialmente la sua ricostruzione con la nomina di Leonardo come nuovo direttore dell’area tecnico-sportiva. Il brasiliano, che arriva nei quadri rossoneri dopo un passato da giocatore e allenatore, avrà il compito di guidare la società sul mercato, a cominciare da questa finestra, come spiegato dal presidente Paolo Scaroni. E partirà dal sogno Gonzalo Higuain, diventato concreto per il probabile addio di Leonardo ...

Milan : è ufficiale - Leonardo nuovo direttore tecnico. Il club : “si occuperà del mercato” : Il nuovo corso del Milan continua con la nomina di Leonardo a direttore Generale del club, con effetto immediato. “Il ritorno di Leonardo, grande campione rossonero e del mondo, al club, è un altro passo in avanti nel cammino verso il successo. La nomina di Leonardo è anche un ulteriore segno dell’impegno di Elliott di aggiungere figure di esperienza e standing internazionale, che sanno cosa voglia dire riportare il Milan alla ...

Ufficiale : il Milan annuncia il ritorno di Leonardo. Scaroni : "Sulla strada del successo" : L'annuncio del club rossonero. Leo torna al Milan dopo nove stagioni. Il comunicato del club. Domani alle 16,30 conferenza stampa