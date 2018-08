Milan-Fassone | volano stracci | l' ex ad vuole una buonuscita da 10 milioni di euro

Milan - l’ex ad Fassone chiede 10 milioni di buonuscita a Elliott : La rivoluzione di Elliott al Milan ha lasciato strascichi in Tribunale: si tratta per la buonuscita di Fassone. L'articolo Milan, l’ex ad Fassone chiede 10 milioni di buonuscita a Elliott è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Milan - ecco il sostituto di Fassone : Stando a quanto riferisce Sky Sport , Ivan Gazidis sarà il nuovo amministratore delegato del Milan . L'attuale direttore esecutivo dell'Arsenal prenderà da settembre il posto di Fassone.

Milan - la lettera di Mirabelli : 'Questa squadra la sento molto mia'. Nessun riferimento a Fassone : Ho provato con tutte le mie forze a regalarvi il miglior Milan possibile, perché voi Milanisti meritate di tornare sul tetto d'Europa e del mondo. Ci tornerete, ne sono sicuro. In questi 15 mesi ...

Milan - la toccante lettera d’addio di Mirabelli : tra le righe anche una frecciata a Fassone : L’ex direttore sportivo del Milan ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una lettera rivolta ai tifosi rossoneri, senza nominare mai Fassone Si è conclusa questa mattina l’avventura di Massimiliano Mirabelli come direttore sportivo del Milan, l’ex dirigente rossonero è stato esonerato dal suo incarico dopo il mancato accordo trovato sulla risoluzione del contratto. Un addio leggermente burrascoso che non ha comunque ...

Calciomercato Milan – Bonucci torna alla Juventus? La clamorosa indiscrezione che segna l’addio di Fassone e Mirabelli : clamorosa indiscrezione sul Calciomercato del Milan: Bonucci potrebbe tornare alla Juventus. Scelta alla quale Fassone e Mirabelli si sarebbero opposti e che ha portato alla rottura con Elliott Quella appena trascorsa è stata una notte caldissima per il Calciomercato del Milan. Nelle ultime ore ha preso piede un’ipotesi clamorosa: Leonardo Bonucci potrebbe fare ritorno alla Juventus. Il capitano del Milan, dopo una sola stagione, ...

Le 4 ragioni per cui Marco Fassone è stato licenziato 'per giusta causa' dal Milan : Fatti solo recentemente venuti all'attenzione e per cui sono in corso nuovi approfondimenti, con Rossoneri Sport Investment Lux che si riserva ulteriori valutazioni per la tutela dei diritti propri e ...

Le 4 ragioni per cui Marco Fassone è stato licenziato "per giusta causa" dal Milan : Marco Fassone, ornai è noto, non è più amministratore delegato del Milan. Una procedura non strana in caso di cambiamento della proprietà - la società è passata dalle mani del cinese Yonghong Li a quelle del fondo Elliott - ma che è avvenuta in un modo inconsueto: il licenziamento per giusta causa del manager. In tronco, per dirla in modo più esplicito. Il 21 luglio, proprio in ...

L’ad Marco Fassone esce dal Milan : I nuovi nomi del cda del Milan sono Paolo Scaroni, Marco Patuano, Franck Tuil, Giorgio Furlani, Alfredo Craca, Salvatore Cerchione,

Milan Cda - via Fassone per giusta causa/ Ultime notizie - Scaroni presidente : "è un onore per un Milanista" : Milan, oggi Cda Elliott: Fassone fuori dalla società con "effetto immediato" e "per giusta causa". Paolo Scaroni nuovo presidente e amministratore delegato ad interim. Leonardo torna da dt.(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 19:30:00 GMT)