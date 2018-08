Milan | dietro al divorzio di Calhanoglu E c' è un bimbo in arrivo?

Olimpiadi 2026 - passo indietro per Beppe Sala<br>Milano ospiterà solo le gare e gli eventi : 1 agosto 2018 - La candidatura unitaria di Cortina-Milano-Torino per le Olimpiadi invernali del 2026 non è stata accolta positivamente dal sindaco di Milano Beppe Sala, che a poche ore dall'annuncio del presidente del Coni Giovanni Malagò si è parzialmente tirato indietro, spiegando che avrebbe preferito una candidatura unica, proprio come espresso ieri dalla sindaca di Torino. Ma se Chiara Appendino ha rimesso la decisione finale al governo ...

Squadre B - passo indietro del Milan : resta solo la Juventus : Il Milan ha accantonato il progetto della squadra B: tra le Squadre di Serie A, a fare richiesta dovrebbe essere solo la Juvenuts. L'articolo Squadre B, passo indietro del Milan: resta solo la Juventus è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Juve e Milan trattano per Bonucci&Higuain - ma Caldara si tira indietro : “Sto bene in bianconero” : Neanche il fuso orario e migliaia di chilometri bastano a tenere lontano il mercato dalla Juve, impegnata nella tournée americana e pronta al debutto nell’International Champions Cup contro il Bayern Monaco. La sfida inaugurale, in programma oggi a Philadelphia alle ore 19 statunitensi (l’una di notte in Italia, con diretta su Sky Sport 1), è la pr...

Inaugurato il nuovo lungomare - senz'auto - dietro ai bagni di Milano Marittima : Una riqualificazione che cade nell'anno in cui la Lonely Planet, forse la guida più importante al mondo, mette l'Emilia-Romagna al primo posto della graduatoria 'Best in Europe 2018' sulle dieci ...

Oscar Giannino 'Il decreto dignità è una fuga all'indietro verso il passato' - Milano Post : Restare sordi alle voci dell'intera economia nazionale non è prova di coerenza politica. Sottolinea solo la portata dell'errore.

Ultras Milan - dinamiche criminali e ‘ndrine dietro il “no” della curva Sud al gruppo Black devil. La Digos in allerta : Nonostante il campionato sia in vacanza, sulle gradinate dello stadio Giuseppe Meazza tira aria di burrasca. E’, infatti, proprio in queste settimane che si decidono conferme e nuovi ingressi dei gruppi Ultras in curva Sud. Un risiko complicato da concordare, in parte, anche con la società Milan. Il settore storico è quello blu (primo e secondo anello). I guai in realtà arrivano dalla parte opposta dello stadio Milanese, ovvero il secondo anello ...

Cessione Milan - Commisso fa marcia indietro : la frecciatina del magnate all’attuale società rossonera : Dopo un’avvicinamento tra Rocco Commisso e l’attuale dirigenza rossonera, la Cessione del Milan si complica: le parole del magnate di origini calabresi “Non ci sono le condizioni per la trattativa. L’attuale proprietà non vuole chiudere”: con queste parole Rocco Commisso, magnate di origini calabresi, allontana la possibilità che lo vedrebbe nelle vesti di prossimo proprietario del Milan. Dopo ...

Corruzione - Procura Milano : “Anac ha reso inutili indagini”/ Poi il dietrofront : focus sui richiedenti asilo : Procura Milano contro Anac: “Rende inutili le indagini”. Cantone non commenta le parole di Greco, ma filtra “fastidio e stupore” per le accuse “generiche e non dettagliate”.(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 23:20:00 GMT)

Jankto - Milan e Juve si tirano indietro : c'è il Monaco - l'Udinese fissa il prezzo : 'Mi piacerebbe andar via dall'Italia. Sono qui da 4 anni e sono felice, ma ho voglia di cimentarmi in un nuovo campionato'. Parole chiare quelle di Jakub Jankto , recentemente agli onori della cronaca non per gol o assist, ma per le dichiarazioni choc sull'Udinese. 'In primavera è arrivata una serie di 11 sconfitte consecutive. È stato un periodo in cui siamo rimasti in hotel per 3 ...

Milan - Pier Silvio Berlusconi : “Mio padre dietro a Elliott? Ecco la verità” : Sono ore calde per il futuro del Milan, a margine della presentazione dei palinsesti per il Mondiale 2018, Pier Silvio Berlusconi ha deciso di rispondere alle voci secondo le quali ci sarebbe il padre, Silvio Berlusconi, dietro a Elliott nell’affare Milan: “E’ una barzelletta, fa ridere per non dire altro, se non peggio. Fininvest ha già risposto, sono cose ridicole. La possibile esclusione delle coppe? Non ho un pensiero così ...

