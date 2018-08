Milan | col superstipendio di Higuain vacillano i record di Ibra e Kakà

Juventus - Cristiano Ronaldo non basta : adesso serve un altro colpo dopo la follia con il Milan : La Juventus aveva iniziato la campagna di rafforzamento veramente alla grande, Emre Can, Perin, Cancelo e Cristiano Ronaldo colpi da sogno ed in grande di entusiasmare tutte le tifoserie e come è stato anche per i supporter bianconeri. Fino agli ultimi deliranti giorni ed alla trattativa portata avanti con il Milan e che oggi ha avuto l’epilogo. --Bonucci torna alla Juventus, niente da dire, torna uno dei migliori difensori al mondo ma ...

Higuain-Caldara - domani visite col Milan : ANSA, - MilanO, 31 LUG - Gonzalo Higuain e Mattia Caldara sosterranno domani mattina le visite mediche, ultimo passaggio prima del trasferimento dalla Juventus al Milan. I test medici sono in ...

Juventus-Milan - la maxi-operazione è conclusa : rossoneri scatenati - altri due colpi in arrivo per Gattuso : Juventus-Milan, gli ultimi ostacoli sono stati superati, si è conclusa pochi minuti fa la maxi-operazione di mercato: Higuain e Caldara al Milan, Bonucci alla Juventus. Le due società hanno trovato l’accordo totale, mentre negli incontri del pomeriggio sono stati limati anche gli ultimi aspetti riguardanti le situazioni economiche dei calciatori chiamati in causa. Caldara (senza recompra) e Bonucci sono stati scambiati alla pari per una ...

Non solo Higuain e Caldara : Leonardo ‘sonda’ un altro grande colpo per il Milan : Higuain, Caldara e Bonucci tengono banco nelle ultime ore, ma il calciomercato del Milan non si focalizza solo su questi nomi illustri Il Milan in queste ore è impegnatissimo sul fronte Higuain, Caldara e Bonucci. Il neo dirigente rossonero Leonardo però, non intende distogliere gli occhi da un altro obiettivo del club in questo caldo calciomercato estivo. Sì perchè, oltre al centravanti ed al difensore centrale, il Milan dovrà lavorare ...

La storia di Rachele Vered - colpita dalle leggi razziali - nata a Milano nel 1939 e ancora senza cittadinanza : Da cinque anni Rachele sta portando avanti una contesa con il ministero dell'Economia, che le nega il riconoscimento riservato agli internati nei campi di concentramento e ai loro familiari. Come ...

Milano : De Corato - no a extracomunitari in guardie ecologiche : Milano, 1 ago. (AdnKronos) - "No" a extracomunitari impiegati come guardie econolgiche, Lo afferma l'assessore alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia Locale di Regione Lombardia, Riccardo De Corato, commentando una proposta del centrosinistra e bollandola come "provocazione". "Le guardie ecologiche

Diretta/ Milan Tottenham (risultato live 0-0) streaming video e tv : Diavolo impreciso ma pericoloso (ICC 2018) : Diretta Milan Tottenham streaming video e tv: formazioni ufficiali, orario e risultato live della partita amichevole che le due squadre giocano nella notte a Minneapolis(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 02:55:00 GMT)

Milano - sgomberato collettivo Lambretta : 17.51 sgomberato a Milano il complesso immobiliare occupato da oltre un anno dal collettivo Lambretta. Lo sgombero mette in esecuzione il sequestro preventivo dei locali ed è stato disposto dal questore per ragioni di sicurezza e ordine pubblico. Numerose le segnalazioni di residenti in zona, relative a potenziali illeciti non solo nell'immobile occupato dal centro sociale.

Milano : campo agricolo per uso temporaneo scalo ferroviario Porta Genova : Milano, 31 lug. (AdnKronos) - Un grande campo agricolo produttivo, sperimentale e multifunzionale. È questo il cuore del nuovo volto temporaneo dello scalo ferroviario di Porta Genova. Il progetto 'Agroscalo 2020', vincitore della manifestazione d'interesse indetta da Fs Sistemi Urbani e Ferrovie de

Milano - sgomberato il centro sociale occupato dal collettivo Lambretta. Comune : “Cittadini esasperati” : È stato sgomberato l’immobile occupato dal collettivo antagonista Lambretta a Milano. Lo sgombero, coordinato dal questore del capoluogo lombardo, Marcello Cardona, è stato programmato per dare esecuzione al decreto di sequestro preventivo emesso dall’autorità giudiziaria di Milano del complesso immobiliare di via Val Bogna, occupato dal 10 febbraio 2017. Il servizio è stato disposto dal questore anche per tutelare l’ordine e ...

Clamoroso Juventus - ‘annullato’ il colpo Cristiano Ronaldo : operazione “suicida” con il Milan - la follia di Marotta rischia di rovinare i piani ad Allegri : Clamoroso in casa Juventus, ‘annullato’ il colpo Cristiano Ronaldo. I bianconeri avevano iniziato la campagna di rafforzamento con il botto, gli acquisti di Cancelo, Emre Can, Perin e soprattutto Cristiano Ronaldo avevano entusiasmato i tifosi della Juventus, la squadra di Allegri era (e continua ad esserlo nonostante le ultime operazioni) la netta favorita anche per vincere la Champions League ma adesso la situazione sembra ...

La Roma prepara l’offerta (con contropartita) per Suso : il Milan ascolta attentamente : Roma su Suso, il ds Monchi prepara un’offerta super da presentare al Milan in queste calde ore di calciomercato estivo La Roma vuole Suso, dopo l’addio a Malcom non è più un mistero. Il calciatore del Milan è l’obiettivo numero 1 di Monchi, ds giallorosso, dopo che Di Francesco ha chiesto a gran voce un esterno mancino per il suo attacco. Ebbene, la Roma ha un’offerta pronta da presentare ai rossoneri, 18 milioni di ...

Milano : polizia sgombera stabile occupato da collettivo Lambretta : Milano, 31 lug. (AdnKronos) - La polizia di Stato sta eseguendo a Milano lo sgombero dell'immobile occupato dal collettivo di matrice antagonista Lambretta. Lo sgombero, coordinato dal questore Marcello Cardona, "è stato programmato al fine di dare esecuzione al decreto di sequestro preventivo emess

Milan-Higuain - Gonzalo a colloquio con Leonardo : le prossime ore decisive per il passaggio dell’argentino ai rossoneri : Sono ore calde per il passaggio di Gonzalo Higuain al Milan, dopo l’incontro con la Juventus l’attaccante a colloquio con Leonardo Queste ore potrebbero essere decisive per il passaggio di Gonzalo Higuain dalla Juventus al Milan. Dopo l’incontro tra il procuratore-fratello dell’attaccante e l’argentino (appena tornato dalle vacanze) con la società bianconera, Nicolas Higuain è a colloquio con Leonardo. Il ...