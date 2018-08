Milan-Barcellona | amichevole in diretta tv su Sky

Blastingnews

(Di giovedì 2 agosto 2018) L’avventura delnella International Champions Cup VIDEO è prota con un’altra sconfitta. I rossoneri, dopo aver perso ai calci di rigore contro il Manchester United, si sono arresi anche davanti al Tottenham. La partita è terminata 1-0 in favore degli Spurs. Decisivo il goal di Georges-Kévin N’Koudou, che ha sfruttato un’incertezza di Gianluigi Donnarumma. Da segnalare, poi, il debutto per Alen Halilović. Non è stato del match Leonardo Bonucci, al centro di voci di mercato in questi ultimi giorni. Il difensore potrebbe tornare alla Juventus, nel maxi affare che coinvolge anche Mattia Caldara e Gonzalo Higuaín. Nell’attesa di conoscere il loro futuro, la squadra di Gennaro Gattuso sara' attesa da un’ultimanegli Stati Uniti. Nella notte tra sabato 4 e domenica 5 agosto sfidera' il. La partita contro i Blaugrana di Ernesto Valverde sara' disputata a ...