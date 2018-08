Migranti nudi in spiaggia davanti ai bambini | ' Da noi è normale fare così'

Blastingnews

(Di giovedì 2 agosto 2018) A Pozzallo, in provincia di Ragusa, alcunisi sono spogliatiinagli altri bagnanti e in presenza di minori. Nel porto siciliano, noto per i frequenti sbarchi di profughi, si è registrato un problema non indifferente in cui il sindaco è stato chiamato in causa. Alcuni bagnanti hanno ripreso con il proprio smartphone alcuni immigrati che stavano facendo il bagno e prendendo il solesulladi Raganzino. Pozzallo,rimastiinLe fotografie sono state scattate domenica scorsa e hanno immortalato tre cittadini africani senza costume in mezzo agli altri bagnanti. Alcuni presenti hanno chiesto agli stranieri di coprirsi, vista la presenza di, ma gli stessi si sarebbero rifiutati asserendo che per loro fosse: Fa troppo caldo avrebbero affermato i tre, oltre a dire che nel loro Paese d'origine è ...