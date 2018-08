Migranti | in dieci rintracciati sul lungomare di Avola | anche un minore

Migranti - la campagna : «Salvini - c’è una cartolina (anzi diecimila) per te» : «Vedranno l’Italia solo in cartolina». Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini, in una delle sue dichiarazioni sulla politica adottata nei confronti dei Migranti. Ed ecco una delle prime risposte. Diecimila cartoline inviate al Ministero dell’Interno con destinatario Matteo Salvini, per denunciare le continue morti in mare, nel Mediterraneo. È la campagna Solo in cartolina – estate 2018, ideata da un gruppo di ...

L'Osservatorio internazionale per le migrazioni : "Diecimila Migranti in 20 centri sotto il sole in Libia" : Sarebbero più di diecimila i migranti salvati o bloccati dalla Guardia costiera libica, rinchiusi in 20 centri di detenzione in condizioni estreme, tra il sovraffollamento delle strutture e l'ondata di afa che nel paese sta facendo registrare temperature di oltre 40 gradi. È quanto spiega all'Ansa Christine Petrè, la portavoce per la Libia dell'Oim, l'Organizzazione internazionale per le migrazioni.Resta alta la tensione ...

I dieci punti del piano Conte sui Migranti : Roma, 27 giu. , askanews, Superare la riforma di Dublino e il criterio del paese di primo arrivo, creare centri di protezione internazionale nei Paesi di transito, centri di accoglienza in più Paesi ...

Bruxelles - terminato vertice Ue sui Migranti/ I dieci punti della proposta di Conte per superare Dublino : migranti, vertice Ue: Conte a Bruxelles. “proposta italiana nuova per superare regolamento Dublino”, dice il premier pronto a presentare il progetto per affrontare l'emergenza.(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 19:19:00 GMT)

Migranti - vertice UE : Giuseppe Conte a Bruxelles con una proposta in dieci punti : Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte è arrivato oggi a Bruxelles per l'atteso vertice informare dell'Unione Europea che dovrà spianare la strada alla discussione del Consiglio Europeo del 28 e 29 giugno prossimi. Conte, accompagnato dal portavoce Rocco Casalino, ha portato il documento "Strategia europea multilivello", a tutti gli effetti un piano italiano per la gestione dei flussi migratori. Un piano in dieci obiettivi che il ...

Vertice Ue sui Migranti - ecco la proposta italiana in dieci punti : ecco i dieci punti della proposta italiana presenta al Vertice Ue di Bruxelles dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. 1. Intensificare accordi e rapporti tra Unione europea e Paesi terzi da cui ...

Salvini - continua il braccio di ferro sui Migranti. Ed entra a gamba tesa sui vaccini : Dieci sono troppi : Teleborsa, - continuano, come un crescendo rossiniano, le esternazioni di Matteo Salvini che da giorni infiammano il dibattito politico italiano ed europeo. E mentre prosegue il braccio di ferro sui ...

Minacce e torture in Libia - condannato a dieci anni di carcere l'aguzzino dei Migranti : Yuspha Janneh, ragazzo del Gambia, è rinchiuso nel carcere di Poggioreale, a Napoli. La corte d'assise di Agrigento lo ha rietenuto colpevole di tortura e traffico di esseri umani