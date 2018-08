Migranti | il Pd si divide sul decreto per le motovedette alla Libia E riemergono le

Quasi 600 Migranti hanno superato la barriera che divide il Marocco dall’enclave spagnola di Ceuta : Questa mattina Quasi 600 migranti di diversi paesi dell’Africa subsahariana hanno superato la doppia recinzione che divide il Marocco dall’enclave spagnola di Ceuta, entrando quindi in territorio europeo. Secondo fonti della polizia spagnola, era da tempo che non accadeva qualcosa The post Quasi 600 migranti hanno superato la barriera che divide il Marocco dall’enclave spagnola di Ceuta appeared first on Il Post.

LETTERA SUI Migranti/ Il rischio di dividere l'Italia in buoni e cattivi : Non si risponde ai problemi complicati con facili schemi, dividendo a priori le persone in buoni e cattivi. DAVIDE RONDONI a proposito dell'ultimo editoriale di Giuseppe Frangi(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 06:08:00 GMT)DONNA E BIMBO MORTI IN MARE/ Non ci servono accuse, ma pietà e verità, di R. PersicoCAOS MIGRANTI/ Tutte le domande a cui l'Europa non risponde, int. a P. Quercia

Migranti - Ue "condivide urgenza"di Conte : 13.28 "Confermiamo di aver ricevuto la lettera del premier Conte, indirizzata ai presidenti Tusk e Juncker. Nella lettera chiede di dare attuazione immediata alle conclusioni raggiunte al Consiglio europeo e a breve risponderemo".Così il portavoce della Commissione Ue Schinas. "Condividiamo pienamente il senso di urgenza e c'impegnamo a dare seguito velocemente",aggiunge.Bene lo sbarco di Migranti a Pozzallo, "grazie a 6 Stati membri che hanno ...

?Germania - il piano di Merkel sui Migranti divide il governo. Seehofer minaccia le dimissioni ma si tenta la medizione : Governo in bilico per lo scontro sui migranti in Germania. Ultimo tentativo del ministro dell'Interno e leader della Csu, Horst Seehofer, per ricomporre la frattura con la Cdu di Angela Merkel...

Germania - il piano di Merkel sui Migranti divide il governo. Seehofer minaccia le dimissioni ma si tenta la medizione : 'Nella politica migratoria noi perseguiamo gli stessi obiettivi. Vogliamo ordinare, guidare e limitare l'immigrazione', continua la dichiarazione della Cdu. Intanto dalla Csu è emerso che sabato sera,...

VERTICE UE/ Nessuna intesa sui Migranti - anche la Germania si divide : Il VERTICE di Bruxelles sulle politiche migratorie si è chiuso senza un accordo. Ma è un nulla di fatto che accelera la crisi dell'Unione Europea. E perfino della Germania. Abate FARIA(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 06:02:00 GMT)SCENARIO/ Germania e Italia, piani e calcoli per la fine dell'euro, int. a M. D'AntoniVERTICE UE/ migranti, l'eutanasia dell'Europa franco-tedesca, di G. Sapelli

L'Europa che si divide sui Migranti è assai simile a quella del Medioevo : La frattura con il nord sta divenendo pericolosa, al di là della cronaca politica delle singole giornate, e passa anche dall'interno della Francia, dove il Midi e la Provenza sono impelagate fino in ...

Usa - dividere le famiglie Migranti dal Messico si è rivelata scelta disastrosa. Ecco perché Trump si è dovuto piegare : Alla fine, Donald Trump ha capitolato. Nel pomeriggio di mercoledì il presidente ha firmato un ordine esecutivo che permetterà ai minori e alle loro famiglie, detenuti alla frontiera, di restare uniti. L’indignazione per le immagini e le voci dei bambini, separati dagli adulti e tenuti in gabbie, alla fine ha prevalso. Trump ha però escluso di essere stato costretto a fare marcia indietro. In un comizio tenuto in Minnesota, poche ore dopo la ...

Migranti - Salvini 'Oggi vedo Conte per proposta italiana a vertice Ue'. Di Maio 'Cercano di dividerci ma avanti alla grande' : ROMA - 'Abbiamo un incontro oggi pomeriggio con il presidente Conte, ci sarà una proposta italiana al vertice informale sui Migranti, il problema non è respingere all'interno dell'Unione, ma usare ...