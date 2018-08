Migranti fanno il bagno nudiMa Boldrini | come al solito | tace

Migranti - Open Arms : "Denunciamo Italia e Libia per omicidio colposo"/ Meloni - "loro fanno tratta esseri umani" : Migranti, accuse contro la Guardia Costiera della Libia: causa naufragi volutamente, ecco perché. Intanto la nave Open Arms è approdata nel porto di Palma di Maiorca in Spagna.(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 21:50:00 GMT)

IL CASO/ I Migranti economici stanno a Domodossola e fanno un referendum… : Mentre 67 migranti africani sbarcavano a Trapani, c'è un'altra "migrazione" (economica) che potrebbe ridisegnare la carta dell'Italia del nord e non solo. NICOLA BERTI(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 06:04:00 GMT)DIETRO LE QUINTE/ Confindustria, se Marcegaglia molla Boccia e gioca da sola, di N. BertiIL CASO/ Cosa c'è dietro lo stop della Germania a Conte-Macron (e al Papa), di N. Berti

Migranti - tutti i buchi dell'accoglienza : che fine fanno i 35 euro al giorno? : Il primo rapporto sui centri di accoglienza straordinaria (Cas) condotto da In Migrazione, ha portato alla luce tutte le falle del sistema d"accoglienza made in Italy. A dirlo è lo stesso presidente della società cooperativa sociale, Simone Andreotti, che ha anche passato ai raggi X i bandi delle prefetture italiane per aprire e gestire (soprattutto economicamente) le strutture destinate a ospitare i Migranti.Un risparmio è possibile e si può ...

Migranti - Fico contro Salvini : «I porti non li chiuderei. Ong fanno lavoro straordinarie». Lite con Malta : «Basta bugie» : «Io i porti non li chiuderei». Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico all?uscita dell?hotspot di Pozzallo in Sicilia. Una visita a sorpresa nel centro di...

Migranti e rifugiati fanno bene all'economia : 'Ma abbiamo dimostrato che storicamente non è stato un costo, e che se non si accolgono gli immigrati, l'economia potrebbe peggiorare'. Rifugiate al lavoro in una bottega artigianale di Riace , ...

Migranti - porti chiusi alle Ong : Salvini detta la linea dura ma due navi fanno rotta in Italia : È ancora ferma di fronte le coste meridionali della Sicilia la nave cargo danese "Alexander Maersk" con a bordo 110 Migranti salvati nei giorni scorsi nel Canale di Sicilia. Ieri la nave è stata rifornita di...

Scandalo bimbi Migranti - 12 Stati Usa fanno causa contro Trump : Scandalo bimbi migranti, 12 Stati Usa fanno causa contro Trump Scandalo bimbi migranti, 12 Stati Usa fanno causa contro Trump Continua a leggere L'articolo Scandalo bimbi migranti, 12 Stati Usa fanno causa contro Trump proviene da NewsGo.

Fico rimprovera un deputato di FdI e difende i Migranti : “Non fanno la pacchia” : Un parlamentare di FdI durante il question time di oggi alla Camera parla di "fine della pacchia per i migranti", riprendendo l'espressione coniata da Salvini. E il presidente della Camera lo invita a "utilizzare un linguaggio più consono".Continua a leggere

Migranti - Fico in Aula bacchetta il deputato FdI : “Non fanno nessuna pacchia. Usi termini adeguati” : Il deputato di Fratelli d’Italia, Andrea Delmastro Delle Vedove, sta intervenendo in Aula durante il question time del governo. Parlando di Migranti, utilizza l’espressione sdoganata dal ministro dell’Interno, Matteo Salvini: “La pacchia per loro deve essere finita”. Il presidente della Camera, Roberto Fico, lo interrompe e lo bacchetta: “Usi termini adeguati. Sono persone che migrano, non fanno nessuna ...

