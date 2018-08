Migranti | 24 uomini sbarcano in Sardegna

VOS THALASSA - Migranti TRASFERITI SULLA DICIOTTI/ Ira Salvini : “nessuna nave aiuti i trafficanti di uomini” : Vos THALASSA, MIGRANTI TRASFERITI SULLA DICIOTTI. Ultime notizie: guardia costiera italiana non autorizzata allo sbarco, per una questione di natura procedurale(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 14:16:00 GMT)

Salvini - Migranti : “Hotspot in Libia - Niger e Sudan”/ Sulle Ong : “Complici dei trafficanti di uomini" : Salvini in Libia: "Hotspot a Tripoli, non in Italia". Il ministro dell'interno al lavoro per affrontare il problema migranti col collega libico: "garantiremo aiuti economici"(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 22:51:00 GMT)

PAPA/ Politici - Migranti - uomini disorientati : arrendetevi alla sorpresa di Dio : Le parole che PAPA Francesco ha pronunciato all'Angelus del giorno dedicato alla Natività di san Giovanni Battista offrono alcune coordinate fondamentali per tutti. FEDERICO PICHETTO(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 06:08:00 GMT)Cattolici adulti senza passioni, di F. PichettoLETTURE/ PAPA Francesco, la fede non ha paura di Kierkegaard e Pirandello, di F. Pichetto

La Lifeline a Salvini : 'A bordo uomini - non carne'. I mille Migranti alla deriva salvati dalla Libia : I circa mille migranti che erano oggi alla deriva su sette gommoni al largo della Libia sono stati soccorsi dalla Guardia costiera libica. A dare la notizia è il ministro dell'Interno, Matteo Salvini. ...

La Lifeline a Salvini : «A bordo uomini - non carne». I mille Migranti alla deriva salvati dalla Libia : I circa mille migranti che erano oggi alla deriva su sette gommoni al largo della Libia sono stati soccorsi dalla Guardia costiera libica. A dare la notizia è il ministro dell'Interno,...

La Lifeline a Salvini : 'A bordo uomini - non carne'. Mille Migranti alla deriva su 7 barconi : Mille migranti alla deriva su sette barconi: la Guardia costiera italiana raccoglie l'sos, allerta le navi in transito e, contemporaneamente, le autorità libiche, competenti a intervenire in quanto i ...

Abdurahman al-Milad - chi è il trafficante di uomini e petrolio sanzionato dall’Onu che ferma i Migranti per conto dell’Italia : In qualità di comandante di una brigata della cosiddetta “Guardia costiera libica” ha fermato i barcone in mare per conto dell’Italia. I rapporti dell’Onu, almeno dal 2015, lo accusano di “aver sparato sui barconi dei migranti per affondarli”, di averli aggrediti in mare e di averli venduti ai miliziani che controllano i centri di detenzione. La scorsa settimana le Nazioni Unite lo hanno inserito in una lista di ...

Migranti - la neve sulle Alpi si scioglie e scopre gli uomini morti durante la traversata : La neve sulle Alpi comincia a sciogliersi e morta i cadaveri dei Migranti morti nel tentativo di varcare il confine italiano per arrivare in Francia. Un corpo senza nome è stato ritrovato...