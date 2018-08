Migrante 19enne picchiato a Partinico - arrestato uno degli aggressori - : L'uomo, un operaio di 37 anni, era stato identificato nei giorni scorsi grazie al video girato dalle telecamere di un locale: è accusato di lesioni personali aggravate dall'odio razziale. Si cerca un ...

Migrante 19enne picchiato a Partinico - arrestato operaio : “Lesioni aggravate da odio razziale”. L’altro aggressore è fuggito : È agli arresti domiciliari Lorenzo Rigano, l’operaio di 37 anni accusato di avere picchiato e insultato a Partinico, nel Palermitano, il senegalese di 19 anni Kalifa Dieng. Confermata l’accusa di lesioni aggravate dall’odio razziale con cui, due giorni fa, era stato indagato insieme al cugino, anche lui operaio di 34 anni. I carabinieri avrebbero dovuto arrestare anche lui, come disposto dal gip di Palermo Fabrizio Anfuso su richiesta del ...

Migrante 19enne picchiato a Partinico - i carabinieri trovano uno degli aggressori : Era nel gruppo che ha riempito di botte e insulti un richiedente asilo di 19 anni. E’ stato individuato dal carabinieri di Partinico (Palermo) e portato in caserma uno dei tre aggressori del ragazzo senegalese che tre giorni fa era stato picchiato e insultato mentre stava lavorando in un bar di piazza Caterina. Il ragazzo, che ha chiesto asilo politico ed è ospite da due anni da una comunità in provincia di Palermo, stava servendo ai tavoli del ...

Palermo. “Vattene via - sporco negro” - e giù calci e pugni : ferito Migrante 19enne : La lista degli episodi di razzismo intensificatisi nelle ultime settimane si arricchisce di una nuova voce. Un giovane senegalese di 19 anni, richiedente asilo, è stato aggredito e offeso con insulti razzisti a Partinico, nel palermitano, mentre lavorava servendo ai tavoli in un bar in piazza Caterina. Il giovane, da due anni ospite di una comunità, ha presentato una denuncia ai carabinieri dopo che un gruppo di ragazzi lo ha aggredito sul posto ...