Microsoft rilascia un nuovo aggiornamento firmware per il Surface Book 2

Microsoft rilascia Windows UI library rendendo il Fluent Design retrocompatibile : Microsoft ha finalmente eliminato una delle più grandi limitazioni per gli sviluppatori e per gli utenti relative all’interfaccia grafica delle Universal Windows App. Fino a due giorni fa il Colosso di Redmond adottava un piano prestabilito che prevedeva il rilascio del framework di sviluppo XAML UWP come parte degli aggiornamenti di Windows 10 e dei relativi SDK comportando delle limitazioni alquanto importanti: gli sviluppatori, per ...

Xbox One : Microsoft rilascia pubblicamente l’aggiornamento di luglio : Da poche ore risulta essere disponibile l’aggiornamento di luglio rilasciato da Microsoft per tutti gli utenti in possesso di una Xbox One, Xbox One S o Xbox One X. Novità FastStart: si tratta di una funzionalità che permette ai gamer abbonati al Game Pass di avviare i giochi già a partire dal 30-40% del download velocizzando dunque l’intero processo. Questa tecnologia è in grado, infatti, di identificare i file principali e più ...

Microsoft rilascia due aggiornamenti firmware per Surface Studio e Surface Pro LTE : Da poche ore a questa parte risultano in rilascio due nuovi aggiornamenti firmware per il Surface Studio e il Surface Pro LTE, la variante del 2-in-1 di casa Microsoft dotato del supporto alla connettività mobile. L’update dedicato al Surface Pro LTE migliore sensibilmente la stabilità del software con il servizio eSIM, mentre quello dedicato al Surface Studio abilita il supporto avanzato per le funzionalità della Surface Pen su Windows 10 ...

Surface Book 2 : Microsoft rilascia una valanga di aggiornamenti firmware e driver : Microsoft si riconferma nuovamente essere un’azienda che garantisce un livello di supporto estremamente elevato per gli utenti della famiglia Surface. A partire da ieri pomeriggio, è in rilascio per il ramo Release Preview del programma Insider una valanga di aggiornamenti firmware e driver dedicati al Surface Book 2. Per darvi un’idea migliore della quantità di update vi basti pensare come non siano 1,2,3,4,5,6 o 7 bensì circa 20 ...

Microsoft Launcher : rilasciato un nuovo aggiornamento per la beta : L’applicazione in beta di Microsoft Launcher si è aggiornata pochissime ore fa per gli smartphone Android alla versione 4.11.0.44005 portando diverse novità interessanti. Changelog Famiglia – Ora i genitori possono mostrare o nascondere i propri figli nella card Famiglia. Miglioramenti lettura news – Implementati diversi miglioramenti relativi alla lettura delle notizie quando si usa il browser Microsoft Edge. Più personalizzazione per la ...

Surface 3 : Microsoft rilascia due aggiornamenti firmware : Nonostante i suoi 3 anni e più di età, Microsoft continua sorprendentemente a supportare con costanza il suo Surface 3, il 2-in-1 economico della famiglia Surface. A tal proposito oggi, 2 giungo 2018, risultano in rilascio due nuovi aggiornamenti firmware per il device: uno è destinato agli utenti Creators Update (versione 1703) mentre un altro è destinato agli utenti April Update (versione 1803). Il primo riguarda il Surface UEFI e migliora la ...