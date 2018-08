Microsoft Apps per Android si aggiorna con il supporto a Your Phone

surface-phone

: RT @WindowsBlogIta: #Microsoft #Apps per #Android introduce la sincronizzazione delle foto dallo #smartphone al #PC con l'app Your Phone ht… - Franc_Scorda : RT @WindowsBlogIta: #Microsoft #Apps per #Android introduce la sincronizzazione delle foto dallo #smartphone al #PC con l'app Your Phone ht… - WindowsBlogIta : #Microsoft #Apps per #Android introduce la sincronizzazione delle foto dallo #smartphone al #PC con l'app Your Phon… - filippo_mol : #Microsoft #Apps per #Android introduce la sincronizzazione delle foto dallo #smartphone al #PC con l'app Your Phon… -

(Di giovedì 2 agosto 2018) Se siete degli iscritti al programma Insider nel canale Fast, avrete certamente già ricevuto la recentissima build 17728 che, tra le varie novità, prevede l’arrivo di. Ne abbiamo parlato in svariati articoli e, per chi non lo sapesse,è una UWP di sistema presentata alla conferenza Build di quest’anno e implementata di default in Redstone 5 che permette una sincronizzazione ancora più forte tra i PC Windows 10 e gli smartuniti da uno stesso account. A tal proposito, poco dopo aver rilasciato la build Insider Preview, il Colosso di Redmond ha distribuito unmento per, la nota applicazione sviluppata perche funge da portale per tutti i servizi della compagnia su piattaforma mobile. La nuova versione introduce infatti ilalla sincronizzazione delle foto tramite: Sync photos from ...