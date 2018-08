Mezzogiorno | il passo lento della ripresa

huffingtonpost

(Di giovedì 2 agosto 2018) Questo post è a cura di Carmelo Petraglia, professore associato di Economia Politica presso l'UniversitàBasilicata.Le anticipazioni del Rapporto Svimez 2018 sull'economia e la società delriportano l'attenzione sui numeristentataitaliana nel panorama europeo. Sono numeri noti, ma la lettura territoriale che ne dà la Svimez merita attenzione.Con riferimento, in particolare, a tre fatti.Il primo: a dieci anni dal 2008 l'economia italiana non ha ancora recuperato i livelli pre-crisi, un triste primato che il nostro paese in Europa condivide con la sola Grecia. Ne consegue che le emergenze sociali ampliate dalla crisi sono ancora ben presenti, soprattutto al Sud, più duramente colpito dal crollo dell'occupazione.Il secondo: nell'ultimo decennio è aumentata la distanza dell'Italia dall'Europa. Il Nord si allontana ...