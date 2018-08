Metti una bandana tra i capelli e sei subito un po’ wild : A mo’ di foulard, annodata intorno al collo come sulle passerelle dell’ultima haute couture di Parigi, o ribelle, sul viso, vessillo fiero delle femministe che ogni giorno scendono nelle strade del mondo per difendere i loro diritti: la bandana, simbolo di anticonformismo, appannaggio esclusivo di cow boy e banditi prima, e rock man poi, sempre trasgressiva, vive il suo momento d’oro nei giorni d’estate, quando si ...

Titan Comics e Blizzard annunciano una nuova serie di fuMetti ambientata nell'universo di Diablo : Titan Comics e Blizzard Entertainment hanno annunciato una nuovissima serie di fumetti ambientata nell'universo dell'acclamata serie di giochi di ruolo Diablo. Scritti da Marv Wolfman e illustrati da Piotr Kowalski, i fumetti seguiranno le vicende di un gruppo di zelanti studiosi mentre cercano di scoprire le vere origini dell'umanità. La miniserie in quattro parti verrà lanciata nel 2018.Come segnala Dualshockers, maggiori informazioni saranno ...

OASIS - LIAM GALLAGHER SCRIVE A NOEL “RIMettiAMO INSIEME LA BAND”/ Reunion all’orizzonte? "Sarà una bella cosa" : OASIS, LIAM GALLAGHER SCRIVE a NOEL “RIMETTIAMO INSIEME la BAND” Reunion del duo all’orizzonte? Dopo 9 anni dallo scioglimento ufficiale, il duo britannico si potrebbe riunire(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 15:00:00 GMT)

Marvel Comics lancia una linea di fuMetti digitali con Jessica Jones : Il mondo dei fumetti è cambiato in modo sostanziale negli ultimi anni e anche i più affezionati alle pubblicazioni cartacee stanno iniziando a guardare con più possibilità alle versioni digitali dei loro Comics preferiti. Senza considerare che l’esplosione dei cineComics al cinema e in televisione ha creato una domanda tutta nuova che spesso si esplica principalmente online. Proprio per questo Marvel Comics ha lanciato oggi a sorpresa una ...

Peter Fonda choc su Twitter : “Strappiamo Barron Trump dalle braccia di sua madre e Mettiamolo in una gabbia con i pedofili” : “Dovremmo strappare Barron Trump dalle braccia di sua madre e metterlo in una gabbia con i pedofili”: questo il tweet che l’attore Peter Fonda ha postato e poi cancellato. Il messaggio aveva l’intento attaccare il presidente per via della separazione dei bimbi dai genitori immigrati illegali al confine col Messico. Del tweet si occupa adesso il Secret Service, il corpo che cura la sicurezza di Donald Trump e della sua ...

Tweet indecente di Peter Fonda : "Mettiamo Barron Trump in gabbia una con i pedofili" : "Dovremmo strappare Barron Trump dalle braccia di sua madre e metterlo in una gabbia con i pedofili": è il Tweet shock sul figlio di Donald e Melania Trump postato dall'attore Peter Fonda. Tweet di cui ora si sta occupando il Secret Service, il corpo che si occupa della sicurezza del presidente americano e dei suoi familiari.Il messaggio, ora cancellato, usa parole offensive anche nei confronti dell'inquilino della Casa Bianca per la ...

Robbie Williams fa ascoltare una sua canzone alla figlioletta. La bimba : «Metti Beyoncé». Il video è virale : Robbie Williams posta su Instagram un video esilarante e in poco tempo è boom di like. Nel filmato, il cantante fa ascoltare alla figlioletta Theodore Rose un suo brano. Ma la reazione della bimba ...

A Roma una mostra celebra il grande fuMettista Andrea Pazienza a trent'anni dalla sua scomparsa : 'Con questo evento, che è al suo quarto anno di vita ci prefissiamo di far conoscere, ma non scoprire perché noi già la conosciamo, la marcata connotazione culturale del mondo del fumetto, con l'...