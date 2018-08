Meteo - oggi il picco di caldo : 18 città da bollino rosso - : Termometro oltre i 40 gradi in diverse zone. Consumi di elettricità ai massimi storici, ma sono attese anche le prime piogge al Centro-Nord. LE PREVISIONI

Meteo : oggi - il giorno più caldo dell’anno. Giovedì di fuoco in 18 città : fino a 40° : Arriva l'allerta del ministero della Salute. Temperature altissime, ma arrivano anche le prime piogge, quantomeno al Nord. Proprio il caldo eccessivo sta provando temporali più violenti e persistenti: in tal senso, ingenti i danni in Valtellina.Continua a leggere

Meteo - dal caldo africano ai temporali : weekend con pioggia : Calo delle temperature e piogge anche a carattere temporalesco in arrivo per il weekend in Sicilia. Lo annuncia anche la Protezione Civile.

Le previsioni Meteo di oggi e di domani : previsioni del tempo in Italia fornite dal Servizio meteorologico dell'Aeronautica Militare. Martedì 31 luglio SITUAZIONE: sull'Italia persiste un campo di pressione alta e livellata con deboli condizioni di instabilità pomeridiana su parte delle Alpi e dell'Appennino meridionale. TEMPO PREVISTO FINO ALLA MEZZANOTTE. NORD: generali condizioni di bel tempo a eccezione di addensamenti a evoluzione diurna ...

Meteo - emergenza caldo : oggi bollino rosso in sei città - : Il ministero della Salute segnala temperature a Livello 3, il più alto, a Bologna, Bolzano, Torino, Genova, Perugia e Pescara. Domani allerta massima anche a Campobasso, Firenze e Rieti. Avviato il ...

Meteo - emergenza caldo : oggi bollino rosso in sei città : Meteo, emergenza caldo: oggi bollino rosso in sei città Il ministero della Salute segnala temperature a Livello 3, il più alto, a Bologna, Bolzano, Torino, Genova, Perugia e Pescara. Domani allerta massima anche a Campobasso, Firenze e Rieti. Avviato il piano Estate sicura 2018 con un’app dedicata. LE ...

Sarà un agosto di vento - pioggia e temperature in calo. Parola di Meteorologo : L'estate sta finendo. Una frase che sembra una boutade, considerando che non siamo ancora entrati nel mese di agosto, ma che ha valide motivazioni meteorologiche. A spiegarlo all'AGI è Antonio Sanò, meteorologo e direttore del sito ilmeteo.it, che disegna uno scenario non proprio rosa per l'estate e per i tanti italiani che si apprestano ad andare in vacanza. "I nostri dati ci dicono che due anticicloni ...

Torna la pioggia : Hamilton in pole - Ferrari di nuovo frenata dal Meteo : Gp di Ungheria: due Mercedes in prima fila, in difficoltà Vettel, 4º, preceduto anche da Raikkonen. Oggi gara sull'asciutto il caso Segni del destino. Il cielo diventa scuro proprio al momento di ...

Meteo - arriva il caldo vero - anche di notte - . Ma dal 7 agosto torna la pioggia : Sull'Italia arriva il caldo vero con punte di 38 gradi al centronord e sensibili aumenti anche di notte. Un'ondata di caldo e afa che potrebbe persistere per tutta la prima settimana di agosto; in ...

Meteo - arriva il caldo vero - anche di notte - . Ma dal 7 agosto torna la pioggia : Sull'Italia arriva il caldo vero con punte di 38 gradi al centronord e sensibili aumenti anche di notte. Un'ondata di caldo e afa che potrebbe persistere per tutta la prima settimana di agosto; in ...

Una ditta giapponese vuole creare la pioggia di Meteore on-demand - : Armeggiando con i materiali sfruttati nelle sfere, è possibile cambiare lo splendore dei colori, offrendo spettacoli con flottiglie di stelle cadenti. Ogni 'stella' dovrebbe essere in grado di ...

Allerta Meteo Milano : temporali dalle 14 di oggi : Allerta meteo a Milano per il passaggio di una perturbazione che prevede forti temporali dalle ore 14 di oggi, sabato 28 luglio, fino a domenica 29 luglio alle ore 00.00. Il Centro meteo regionale ha emanato un’Allerta in codice giallo (rischio moderato). Il Comune dispone l’attivazione del COC, il Centro Operativo Comunale, presso il centro di via Drago per graduare l’attivazione del piano di emergenza. Sarà attivato il ...

Allerta Meteo Toscana : criticità “gialla” per temporali per i pomeriggi di oggi e domani : Infiltrazioni di aria fresca favoriscono condizioni di instabilità e l’arrivo di locali temporali su gran parte della Toscana nei pomeriggi di oggi, giovedì 26 luglio e domani, venerdì 27 luglio: la Sala operativa unica della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo sulle zone interne di tutta la regione a partire dalle ore 13 di giovedì fino alle 20 e poi dalle 13 di domani, venerdì, sempre fino alle 20. Nel pomeriggio di ...

Maltempo Venezia : allerta Meteo per oggi - da domani torna il sereno : Il Comune di Venezia ha diramato un’allerta meteo per la giornata di oggi: il servizio meteorologico del Centro funzionale decentrato (CDF) della Regione Veneto ha reso noto che fino alla serata oggi saranno possibili temporali anche di natura intensa. Secondo quanto previsto da Arpav, ai fenomeni temporaleschi saranno associati lievi cali delle temperature nell’ordine di un paio di gradi. Già da domani si dovrebbe assistere ad un ...