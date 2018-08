Meteo | dal caldo africano ai temporali | weekend con pioggia

Scienza - a Figalli il ‘nobel’ per la matematica : ecco il suo “trasporto ottimale” - dal commercio al Meteo : Alessio Figalli è stato premiato con la Medaglia Fields per i suoi “contributi alla teoria del trasporto ottimale e alle sue applicazioni nelle equazioni differenziali a derivate parziali, metrica geometrica e probabilità”. In particolare, il matematico italiano si è occupato dello studio di quale sia il modo più economico per trasportare una distribuzione di massa da un luogo a un altro, supponendo che il costo di trasporto dipenda ...

Meteo : Italia investita dal gran caldo. Ma venerdì arrivano i temporali - soprattutto a Sud : Temperature elevate specialmente a nord (anche 37°), ma al Centro-Sud il caldo sarà meno intenso. L'instabilità resterà protagonista al Meridione, in particolare da domani, con ancora rovesci e temporali.Continua a leggere

Torna la pioggia : Hamilton in pole - Ferrari di nuovo frenata dal Meteo : Gp di Ungheria: due Mercedes in prima fila, in difficoltà Vettel, 4º, preceduto anche da Raikkonen. Oggi gara sull'asciutto il caso Segni del destino. Il cielo diventa scuro proprio al momento di ...

Meteo - arriva il caldo vero - anche di notte - . Ma dal 7 agosto torna la pioggia : Sull'Italia arriva il caldo vero con punte di 38 gradi al centronord e sensibili aumenti anche di notte. Un'ondata di caldo e afa che potrebbe persistere per tutta la prima settimana di agosto; in ...

Allerta Meteo Milano : temporali dalle 14 di oggi : Allerta meteo a Milano per il passaggio di una perturbazione che prevede forti temporali dalle ore 14 di oggi, sabato 28 luglio, fino a domenica 29 luglio alle ore 00.00. Il Centro meteo regionale ha emanato un’Allerta in codice giallo (rischio moderato). Il Comune dispone l’attivazione del COC, il Centro Operativo Comunale, presso il centro di via Drago per graduare l’attivazione del piano di emergenza. Sarà attivato il ...

Allerta Meteo - forti temporali pomeridiani : attenzione lungo l’Appennino - bombe d’acqua dall’Emilia Romagna alla Calabria [MAPPE] : 1/5 ...

Exoplanets : dal 19 al 24 agosto a Rimini Meteoriti e exhibits protagonisti di un’interattiva area espositiva dedicata agli esopianeti : Camplus – primo provider di housing per studenti universitari in Italia – e Associazione Euresis – Associazione no profit che si occupa della promozione e lo sviluppo della Cultura e del Lavoro Scientifico – organizzano al prossimo Meeting di Rimini la mostra “Exoplanets – Nuove terre inesplorate, l’antico mistero della vita”, dedicata al nuovo “fenomeno” dei “pianeti extrasolari” o “Exoplanets” che non ruotano attorno al sole, ma ad ...

Allerta Meteo Lombardia : stato di attenzione dalle 16 - monitorati Seveso e Lambro : Allerta meteo a Milano per il passaggio di una perturbazione che prevede forti temporali dalle ore 16 di domani, 26 luglio, alle ore 6 di venerdì 27 luglio. Il Centro meteo regionale ha emanato un’Allerta in codice giallo (rischio moderato). Il Comune disporrà l’attivazione del COC, il Centro Operativo Comunale, presso il centro di via Drago per graduare l’attivazione del piano di emergenza. Sarà attivato il monitoraggio dei livelli ...

Meteo - oggi tregua dal caldo - ma da domani temperature di nuovo in aumento : Una perturbazione sta attraversando l'Italia da nord a sud portando temperature più fresche e piogge sparse. Da domani però tornerà il caldo torrido.Continua a leggere

Sorpresa Meteo : è allerta dalle 8 di lunedì su tutta la Campania : La Protezione civile della Campania ha diramato 'un avviso di allerta meteo di colore giallo valevole a partire dalle 8 di domani su tutto il territorio regionale per piogge e temporali'. In ...

Germania : la strategia dipenderà dal Meteo : Le condizioni meteo hanno aggiunto un’altra incognita al GP di Germania, su un circuito, quello di Hockenheim, non particolarmente conosciuto dai piloti dato che l’ultima gara qui si è svolta nel 2016 con monoposto e pneumatici diversi. Dopo il caldo di venerdì, sabato mattina ha piovuto molto e le temperature asfalto si sono notevolmente abbassate […] L'articolo Germania: la strategia dipenderà dal meteo sembra essere il primo su ...

Meteo weekend. Italia divisa : temporali al Nord - caldo al sud. Allagato ospedale di Chivasso : La perturbazione numero 4 del mese ha già fatto i primi danni nel Torinese e nel corso del giorno si farà sentire praticamente su tutte le regioni settentrionali e la Toscana; punte oltre i 35°C al Centro-sud e sulle isole.Continua a leggere

Allerta Meteo Milano : codice “arancione” dalle 18 per Seveso e Lambro : Allerta Meteo a Milano per il passaggio di una perturbazione che determinerà temporali e raffiche di vento: il centro Meteo regionale ha emesso un’Allerta codice giallo, che si alzerà di livello passando al codice arancione (fase di pre-allarme) a partire dalle 18 per rischio idraulico, ovvero le possibili criticità per Seveso e Lambro. L’Allerta rimarrà attiva per tutta la giornata di domani, fino alla mezzanotte. Il Comune ha già ...