Messina | scoperto un comitato d’affari | ai domiciliari l’ex presidente del consiglio

ilfattoquotidiano

: Messina, scoperto comitato affari: in corso arresti di politici e imprenditori - Corriere : Messina, scoperto comitato affari: in corso arresti di politici e imprenditori - SkyTG24 : Scoperto comitato d'affari a Messina, arrestati anche politici - repubblica : Messina, scoperto comitato d'affari: arrestata ex presidente del consiglio comunale [news aggiornata alle 07:59] -

(Di giovedì 2 agosto 2018) Un sistema di favoritismi all’interno della pubblica amministrazione per agevolare gli imprenditori che le chiedevano aiuto, e avere poi vantaggi di ritorno. L’exdelcomunale di, Emilia Barrile, è stata arrestata questa mattina. La politica, prima Pd poi Forza Italia, si trova aied è accusata di associazione a delinquere, abuso d’ufficio, atti contrari a doveri ufficio e violazione dei doveri di imparzialità nei confronti della pubblica amministrazione. L’inchiesta, denominata “Terzo livello”, ha svelato l’esistenza di unche per anni ha gestito la cosa pubblica nella città dello Stretto. In totale sono 13 i provvedimenti cautelari – un arresto in carcere, dieci aie due misure interdittive – portate a termina dalla Dia di, insieme al Centro operativo di Catania, ...