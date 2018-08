MESSINA DENARO | SEQUESTRO DI BENI AL SUO “TESORIERE” Ultime notizie | finanziamenti anche

Mafia - “è il tesoriere di MESSINA Denaro”. Sequestrati 60 milioni a imprenditore. “Finanziamenti anche da Banca Etruria” : Un signor Nessuno. Mai un’indagine, nemmeno un collegamento, seppur lontano, con gli ambienti mafiosi. Giovanni Savalle era un perfetto sconosciuto agli uomini dell’Anti Mafia siciliana. Qualche precedente per reati economici e finanziari, niente di più. Adesso il ragionere 53enne, imprenditore alberghiero originario di Castelvetrano come il superboss latitante di Cosa Nostra, viene visto sotto un’altra luce dai finanzieri del ...

Il 'capo dei capi' di Cosa Nostra potrebbe non essere MESSINA Denaro : È Matteo Messina Denaro il capo dei capi di Cosa Nostra ? È questa la domanda che, spesso, si sente porre. A maggior ragione dopo la morte di Totò Riina, avvenuta lo scorso 17 novembre. Matteo Messina Denaro , non c’è bisogno di ricordarlo, è l’inafferrabile primula rossa latitante da 26 anni, cioè dall’epoca delle grandi stragi. Dalla Relazione della Direzione Investigativa Antimafia ...

[[L'inchiesta] Altro che MESSINA DENARO - al comando di Cosa Nostra è tornata la Cupola. Ecco il documento che svela chi comanda : A Palermo, qualche giorno fa l'arresto di Giuseppe Corona,finito in carcere per riciclaggio per le indagini del nucleo speciale di polizia valutaria, coordinate dalla procura, e che hanno fotografato ...

MESSINA - estorce denaro alla famiglia per giocare alle slot machine : arrestato : Messina, estorce denaro alla famiglia per giocare alle slot machine: arrestato Messina, estorce denaro alla famiglia per giocare alle slot machine: arrestato Continua a leggere L'articolo Messina, estorce denaro alla famiglia per giocare alle slot machine: arrestato proviene da NewsGo.