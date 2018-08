Messina | Comitato d' affari | tredici arresti tra cui ex Presidente consiglio comunale

Scoperto comitato affari a Messina - arresti di politici e imprenditori : politici messinesi, esponenti della criminalità locale, imprenditori e faccendieri sono coinvolti in un sistema di favoritismi nell’amministrazione pubblica svelato dall’operazione “Terzo livello”, coordinata dalla Procura di Messina diretta dal procuratore Maurizio de Lucia....

Messina - arresti per comitato d'affari : È iniziata alle prime luci dell'alba l'operazione "Terzo livello", che ha dato il via a numerose ordinanze cautelari nei confronti di esponenti di spicco della politica e del mondo imprenditoriale di Messina.In manette è finita l'ex presidente del consiglio comunale, Emilia Barrile, candidata a sindaco da indipendente alle scorse elezioni. Già lo scorso maggio, proprio nel bel mezzo della campagna elettorale, la cooperativa gestita dalla Barrile ...