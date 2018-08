Messina | comitato d' affari gestiva il Comune | 13 misure cautelari

Messina - comitato d’affari illecito : 11 arresti - anche ex presidente del consiglio comunale : Per gli inquirenti esisteva un comitato d'affari illecito che favoriva un ristretto gruppo di imprenditori cittadini in cambio di favori e altri beenfit. In tutto son state 13 le ordinanze restrittive firmate dla Gip di Messina nei confronti di altrettante persone, altri 8 risultano indagati.Continua a leggere