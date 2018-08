Messina | arrestato ex presidente Consiglio Comunale Ultime notizie | “comitato d' affari”

I carabinieri - hanno arrestato a Messina un 38enne nigeriano : I carabinieri della Stazione di Messina Arcivescovado hanno tratto in arresto un 38enne nigeriano per i reati di maltrattamenti contro familiari e conviventi e lesioni personali. I fatti sono accaduti ...

Messina : insulti e botte alla moglie per anni - arrestato : Palermo, 27 lug. (AdnKronos) - insulti, minacce di morte e violenze fisiche. L'ennesima storia di maltrattamenti tra le mura domestiche è stata scoperta a Messina dai carabinieri, che hanno fatto scattare le manette ai polsi di un cittadino straniero di 54 anni. I militari, intervenuti in un apparta

Messina : insulti e botte alla moglie per anni - arrestato : Palermo, 27 lug. (AdnKronos) – insulti, minacce di morte e violenze fisiche. L’ennesima storia di maltrattamenti tra le mura domestiche è stata scoperta a Messina dai carabinieri, che hanno fatto scattare le manette ai polsi di un cittadino straniero di 54 anni. I militari, intervenuti in un appartamento nella zona sud della città dopo una telefonata al 112 che segnalava urla e forti rumori provenienti da un’abitazione, ...

Messina : la Polizia di Stato - ha arrestato un giovane del luogo : Quel che segue, si evince da una nota comunicata dalle forze dell'ordine che hanno operato nell'ambito della vicenda descritta : 'una madre premurosa, accondiscendente, presente sempre e comunque ...

Messina - estorce denaro alla famiglia per giocare alle slot machine : arrestato : Messina, estorce denaro alla famiglia per giocare alle slot machine: arrestato Messina, estorce denaro alla famiglia per giocare alle slot machine: arrestato Continua a leggere L'articolo Messina, estorce denaro alla famiglia per giocare alle slot machine: arrestato proviene da NewsGo.

Arrestato Nicolò Clemente - imprenditore edile legato al latitante Messina Denaro : Nicolò Clemente, l'imprenditore edile legato al latitante Messina Denaro, è stato Arrestato a seguito di una serie di indagini della DIA, coordinate dalla DDA di Palermo, per identificare le imprese che forniscono supporto al boss latitante da 25 anni. L'arresto di Nicolò per associazione mafiosa, a cui ha fatto seguito il sequestro delle sue aziende, è avvenuto a seguito delle dichiarazioni di Lorenzo Cimarosa e di ...

Mafia - arrestato imprenditore edile legato a Matteo Messina Denaro - : Si tratta di un 50enne di Castelvetrano, Trapani, accusato di associazione a delinquere di stampo mafioso. Secondo la Dda di Palermo avrebbe gestito per anni attività economiche che facevano gli ...

Mafia - arrestato imprenditore edile legato a Matteo Messina Denaro : Mafia, arrestato imprenditore edile legato a Matteo Messina Denaro Si tratta di un 50enne di Castelvetrano, Trapani, accusato di associazione a delinquere di stampo mafioso. Secondo la Dda di Palermo avrebbe gestito per anni attività economiche che facevano gli interessi della criminalità Parole chiave: ...

Mafia - arrestato Nicolò Clemente/ Ultime notizie : altro colpo alla rete del boss Matteo Messina Denaro : Mafia, arrestato Nicolò Clemente. altro colpo alla rete di Messina Denaro, l’ultimo padrino di Cosa Nostra. L'imprenditore è accusato di associazione a delinquere di stampo mafioso(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 10:16:00 GMT)

Mafia - arrestato imprenditore di fiducia di Matteo Messina Denaro : Roma, 6 lug., askanews, - arrestato dagli uomini della Direzione investigativa antiMafia di Trapani un noto imprenditore edile di Castelvetrano, Nicolò Clemente, 50 anni, accusato di associazione a ...

Trapani - arrestato “uomo di fiducia” di Messina Denaro : imprenditore - aveva “rapporto privilegiato” con il latitante : imprenditore edile, indicato dai collaboratori di giustizia come una delle più attive espressioni del sodalizio di Castelvetrano e dagli inquirenti come un “uomo di fiducia del boss latitante Matteo Messina Denaro“. Niccolò Clemente, 50 anni, è stato arrestato dalla Dia di Trapani per associazione mafiosa e gli sono state sequestrate le società Calcestruzzi Castelvetrani e Clemente costruzioni. L’operazione, con l’esecuzione del ...

Messina - ARRESTATO EX GIUDICE GIUSEPPE MINEO/ Ultime notizie - sentenze pilotate : i due “maxi risarcimenti” : Corruzione, ARRESTATO ex GIUDICE Cga siciliana: Ultime notizie, GIUSEPPE MINEO in manette per sentenze pilotate, decisiva la confessione dell'avvocato Amara(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 20:06:00 GMT)

Messina : arrestato l'ex giudice amministrativo Mineo : Un ex giudice amministrativo è stato arrestato stamattina per l’accusa di corruzione dai finanzieri del Comando Provinciale di Messina. Giuseppe Mineo, ex magistrato presso il Consiglio di giustizia amministrativa (Gca) della Regione Siciliana, è rimasto coinvolto nell’inchiesta sul cosiddetto Sistema Siracusa che a febbraio scorso portò all’arresto di 13 persone presunti membri di un comitato d’affari che secondo la procura di Messina ...

Messina - arrestato ex giudice Mineo/ Cga Sicilia - ultime notizie : "115 mila euro per sovvertire due sentenze" : Corruzione, arrestato ex giudice Cga Siciliana: ultime notizie, Giuseppe Mineo in manette per sentenze pilotate, decisiva la confessione dell'avvocato Amara(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 15:32:00 GMT)