Messina | arrestati politici | imprenditori e faccendieri

(Di giovedì 2 agosto 2018) Costituivano un vero e proprio comitato d'affari che da anni gestiva la cosa pubblica a, ora la Dia li ha smascherati e da stamattina presto sta eseguendo una lunga serie di ordinanze di custodia cautelare nei confronti died esponenti della criminalità locale. Sono in corso anche sequestri di imprese e beni immobili per un valore che per ora non è stato ancora quantificato con esattezza, ma di certo si aggira intorno a svariati milioni di euro.Tra gli indagati c'è anche Emilia Barrile, ex presidente del Consiglio comunale della città dello Stretto, che prima faceva parte del Centrosinistra, poi è passata al Centrodestra e fine ha fatto parte di una lista civica, chiamata i Leali, risultando la più votata alle ultime elezioni comunali con 2800 preferenze, anche se la sua lista non ha superato lo sbarramento del 5% e così lei non è potuta ...